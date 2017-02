Kylmäasemalta löytyi maksukorttien kopiointilaite Salossa

|

Neste Oilin kylmäasemalta löytyi lauantaina niin sanottu skimmauslaite eli maksukorttien kopiointilaite. Poliisi sai tiedon Salossa Hämeentiellä vanhan Euromarketin vieressä sijaitsevan Neste Oilin kylmäaseman tankkauspisteen kortinlukijan laitteesta ja havaitsi paikalla, että yhden tankkausmittarin kortinlukija oli vähän erilainen kuin muut ja se oli myös vähän irti.

Laitteen oli havainnut kylmäaseman asiakas. Laite oli helposti irrotettavissa, ja sen alta löytyi oikea kortinlukija.

Skimmauslaite oli muuten samannäköinen kuin alkuperäinen, mutta korttikuva oli hiukan erivärinen kuin muissa kortinlukijoissa.

Poliisilla ei ole vielä tietoa siitä, kuinka kauan laite on ollut asennettuna kortinlukijaan. Jos havaitsee, että maksukorttia on käytetty väärin, on otettava yhteys omaan pankkiin.

Rikosta tutkitaan maksuvälinepetoksena.