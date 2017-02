Lehti: Turkin jättimäinen pidätysoperaatio Isisiä vastaan jatkuu

|

Turkki on tänään pidättänyt yli 540 Isis-yhteyksistä epäiltyä ratsioissa eri puolilla maata, kertoo turkkilaislehti Hürriyet.

Yli viidellätoista paikkakunnalla tänään alkaneet ratsiat epäiltyjen terroristien asuntoihin jatkuvat. Pidätettyjen lukumäärän odotetaan nousevan edelleen.

Huomattava osa pidätetyistä on ulkomaiden kansalaisia. Ratsioiden yhteydessä ihmisiä on määrätty myös maasta karkotettaviksi.

Turkin media on julkaissut valokuvia, joissa poliisi taluttaa kädet nippusiteillä selän taakse sidottuja miehiä poliisiautoihin.

Sekä Izmirissä että Adanassa pidätettyjä epäillään terrori-iskujen suunnittelemisesta.

http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-cok-sayida-ilde-es-zamanli-deas-operasyonu-40356034

STT

Kuvat: