Liukasta kyytiä valtion teillä

VIRPI LIETZÉN. Rekka oli tammikuisena päivänä matkalla hakemaan Kiskosta viljakuormaa maatilalta. Ajaminen liukkaalla ja viettävällä tiellä oli erittäin vaikeaa. Hiekkaa ei ollut murenan murenaa. Kuski katsoi, että ajaminen tyhjällä rekalla oli näissä oloissa liian vaarallista. Ison ajoneuvon kuljettajan kun on ajateltava ajaessaan paitsi oman ajoneuvonsa myös muiden tiellä kulkijoiden turvallisuutta.

Rekkakuski soitti viljelijälle ja pyysi tätä tulemaan hiekoittamaan tien. Tapauksessa ei sinänsä ole talviaikaan mitään ihmeellistä. Omalaatuiseksi tilanteen teki se, että huonokuntoinen tie on valtion tie, joka vie Kiskon Toijasta Suomusjärven Kitulaan.

Tähän on tultu. Osa Salon seudun maaseutualueiden valtion teistä on talvikaudella niin huonosti hoidettuja, että ne ovat ajoittain ajokelvottomia.

Kyse ei siis ole mistään pienistä mökkiteistä vaan yleisistä teistä. Kyse ei myöskään ole teistä, jotka tulevaisuudessa olisivat jäämässä pois valtion huollosta. Tästä esimerkkinä yllä kerrottu Kiskon Kurkelantie. Valtion ely-keskus peruskorjasi tien sillan Kurkelassa joitakin vuosia sitten. Silta kantaa taas pitkään ja liikkujia riittää, vaikka talvikunnossapito onkin heikkoa.

Kurkelantie on vain yksi esimerkki Salon seudun teistä. Samanlaisilla luisteluradoilla liukastellaan ympäri seutua. Niin henkilöautot, viljarekat, öljyautot kuin puuta kuljettavat isot yhdistelmäajoneuvotkin yrittävät pysyä tiellä.

Jotain perin kummallista on siinä, että monin paikoin tiekuntien hoitamat sivutiet alkavat jo olla valtion teitä paremmassa kunnossa.

Korkeimman tieluokituksen teitä, kuten ykkösluokkaan kuuluvaa moottoritietä, hoidetaan tarkasti. Myös kantatietä numero 52 eli Somerontietä ja Perniöntietä hoidetaan hyvin. Näin kuuluukin olla, kun liikennemäärät ovat suuria. Suola ja sen myötä rapa lentää, mutta tietä on turvallista ajaa.

Vain isompia teitä ajavalle voikin olla shokki huomata, millaisessa kunnossa sivutiet ovat.

Väitän lähes neljänkymmenen vuoden ajokokemuksen ja aika monen Salon seudulla ajetun kilometrin jälkeen, että sivutiet ovat talvisin huonommassa kunnossa kuin aiempina vuosikymmeninä.

Sen verran voi tienpitäjiä ymmärtää, että talvien muuttuminen lämpimiksi on lisännyt teiden kunnossapidon haasteita. Se kaikkein pahin keli on yleistynyt. Jäinen tie, jonka pinnalla on vesikerros, saa kokeneenkin kuskin hikoilemaan.

Tilanne on hankala, kun teiden kunnossapitoon ei ole valtiolta tulossa merkittävää lisärahaa. Maaseudun asujan ei kuitenkaan tarvitse olla valtion rahapulan hiljainen ymmärtäjä. Huonoista teistä saa olla vihainen ja pitää ääntä. Tämä ongelma ei katoa mihinkään liikenneministerin silmänkääntötempuilla tai tyhjillä lupauksilla.

Olisiko aika katsoa sitä, miten kunnossapitorahat Suomen eri alueiden välillä jaetaan? Lounaisrannikon tuntumassa ajetaan erityisen vaikeissa keleissä, kun lämpötila sahaa nollan molemmin puolin ja liukasta riittää. Liukas keli on toivottavampaa pulkkamäessä kuin tiellä.

Kirjoittaja on toimittaja.