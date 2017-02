Louvren museo avaa ovensa hyökkäyksen jälkeen

|

Pariisin Louvren museon odotetaan avautuvan uudelleen tänään. Museo suljettiin perjantaina sen jälkeen, kun veitsellä aseistautunut mies hyökkäsi perjantaina neljän ranskalaissotilaan kimppuun Louvren ostoskeskuksen sisäänkäynnin tuntumassa.

Hän ehti lyödä yhtä sotilasta päähän. Yksi sotilaista ampui hyökkääjää, joka haavoittui vatsaan. Epäilty vietiin sairaalaan ja hänen tilansa on tiettävästi vakaa. Epäilty on tutkijoiden mukaan 29-vuotias egyptiläinen, joka matkusti Ranskaan turistiviisumilla. Epäillyn motiiveista ei ole tietoa. Ranskan poliittinen johto on tuominnut hyökkäysyrityksen terroristisena.

STT

