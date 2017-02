Louvren museo suljettiin Pariisissa, sotilaat ampuivat veitsihyökkääjää

|

Pariisissa sotilas on ampunut kahdella veitsellä aseistautunutta hyökkääjää Louvren taidemuseon lähellä. RTL-uutisten mukaan hyökkääjä haavoittui luodeista vakavasti.

Veitsihyökkääjän kohteena ollut sotilas sai myös lieviä vammoja.

Viranomaiset ovat evakuoineet tapahtumapaikan museon edustalla ja museo on suljettu. Myös läheinen metroasema on toistaiseksi suljettu.

RTL:n mukaan mies pyrki Louvren sisääntuloaulaan mukanaan yksi tai kaksi selkäreppua. Poliisin mukaan mies oli huutanut ”Allahu akbar” ennen haavoittumistaan.

Paikalle on kutsuttu pommiryhmä eikä maassa makaavaa hyökkää ole vielä lähestytty, kertoo L’Express-lehti. Hänen kerrotaan haavoittuneen luodeista keskivartaloon.

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/paris-un-militaire-ouvre-le-feu-apres-une-agression-au-carrousel-du-louvre-7787054041

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/un-militaire-agresse-pres-du-louvre-a-paris_1875653.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&link_time=1486113607#xtor=CS3-5083

STT

