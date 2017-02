Luolista löydettiin todisteita, joiden mukaan neandertalilaiset olivat kannibaaleja

|

Kuva sukupuuttoon kuolleesta lähisukulaisestamme neandertalinihmisestä saa synkempiä sävyjä. Tutkijat kertovat löytäneensä luolaston uumenista Belgiassa todisteet siitä, että neandertalit olivat kannibaaleja. Ne siis söivät myös toisiaan.

Goyet’n luolista löydettiin vauvan, lapsen ja neljän aikuisen tai teini-ikäisen neandertalilaisen luurangot. Noin 40 000 vuotta sitten eläneen ryhmän luut on murrettu ja leikelty tavalla, jolla on päästy käsiksi luuytimeen.

– Asia on kiistaton. Näissä luolissa harjoitettiin kannibalismia, sanoo arkeologi Christian Casseyas Ardennien metsäalueella sijaitsevassa luolastossa.

Luolien luulöytöjen ja kannibalismin yhteys varmistettiin tutkimuksilla, jotka tehtiin Kalifornian osavaltionyliopistossa Northridgessa.

Luuydin ei sinänsä ole outo ravintovalinta: tuotantoeläinten luuydintä löytyy tämän päivän huippuravintoloiden ruokalistoilta.

Goyet’n neandertalilaiset elivät lajinsa iltaruskon aikaan, noin 40 000 vuotta sitten. Viimeiset ihmisen lähisukulaiset elivät Iberian niemimaalla osapuilleen 28 000 vuotta sitten.

Tieto kannibalismista ei kuitenkaan muuta sitä, että neandertalilaiset ovat osoittautuneet älykkäämmiksi kuin aiemmin luultiin. He muun muassa hautasivat kuolleitaan ja pitivät näille hautajaisrituaaleja.

Kaikkia kuolleita ei ilmeisesti kuitenkaan haudattu.

Syy ehkä symbolinen

Arkeologi Casseyas kertoo, että Goyet’stä löydetyt neandertalin luut oli rikottu samalla tekniikalla, jolla luuydin oli saatu esiin luolaston suuosasta löydetyistä hevosten ja porojen luista.

– Oliko oman lajin kuolleiden syöminen järjestelmällistä? Vai tehtiinkö niin vain tietyissä tilanteissa? En pysty arvioimaan tämän kannibalismin syytä. Se on voinut olla myös symbolista, täydentää Northridgen tutkimusryhmän johtaja Helene Rougier.

Osaa Goyet’n neandertalilaisten luista on käytetty myös piikivestä tehtyjen työkalujen teräosien hiomiseen teräviksi.

Pohjois-Euroopasta ei ollut tätä ennen löydetty luita, jotka olisivat kertoneet ennen meitä Eurooppaan tulleiden serkkujemme oman lajin syömisestä. Samaan johtopäätökseen viitanneita luulöytöjä on sen sijaan tehty yhteensä neljästä kohteesta Espanjassa ja Ranskassa.

STT

