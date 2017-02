Luottamus löytyi, mutta säröjä tuli

|

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on viime aikoina kulkenut kohusta toiseen. Luottamus mitattiin perjantaina eduskunnassa, kun oppositiopuolueet SDP ja vasemmistoliitto vaativat luottamusäänestystä Bernerin toimista Finavian johdannaissopimuksissa.

Eduskunta äänesti selvin numeroin Bernerin hyväksi. Bernerille antoi luottamuksensa 110 kansanedustajaa, ja epäluottamuksen puolesta äänesti 42 kansanedustajaa. Hallitusryhmät pysyivät Bernerin takana, ja oppositiosta RKP:n ja KD:n ryhmät antoivat tukensa. Suurin osa vihreistä äänesti tyhjää.

Finavian johdannaissopimussotkulle lyötiin yksi piste. Kiistassa haluttiin selvittää, mikä oli liikenneministerin rooli tilintarkastusyhtiö Deloitten sovintosopimuksen tekemisessä. Oppositio hiillosti Berneriä siitä, että hän olisi ohittanut Finavian hallituksen.

Yhtä tiukasti Berner kiisti puuttuneensa Finavian vastuulle kuuluvaan päätöksentekoon. Hän korosti ainoastaan edellyttäneensä, että yhtiö selvittää asiat.

Pääministeri ja valtion omistajaohjauksesta vastaava Juha Sipilä (kesk.) muistutti, että jokaisen valtionyhtiön hallituksen on arvioitava säännöllisesti riskinsä. Tämän kohun seurauksena omistajaohjausyksikkö selvittää, että tätä ohjeistusta myös noudatetaan.

Edellisen kerran liikenneministeri Berner joutui myrskyn silmään liikenneverkkoselvityksessä. Hän toi julkisuuteen liikenneministeriössä valmistellun esityksen, joka sisälsi muun muassa autoveron poistamisen ja tieverkon siirtämisen yksityiselle yhtiölle.

Kohu nousi hetkessä. Berneriä tuki vain pääministeri Juha Sipilä (kesk.), mutta hallituskumppanit sanoutuivat nopeasti irti hankkeesta. Lopulta Berner joutui vetämään esityksensä pois.

Liikenneministeri Anne Berner on selviytynyt ainakin muodollisesti kohuista. Niin kovaan pyöritykseen hän on kuitenkin joutunut, että julkikuvaan jää väkisin säröjä. Rohkeuden puutteesta ministeriä ei voi syyttää, mutta julkiset törmäilyt eivät uskottavuutta lisää.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen toimintaa ovat muutenkin leimanneet suoraviivaiset ja nopeat ratkaisut, joita on välillä jouduttu perumaan. Myös lainvalmistelussa on törmätty puutteisiin. Ongelmia on luvassa lisää, jos jatketaan samalla linjalla.