Maailman kosteikkopäivä korostaa kosteikkojen merkitystä

Maailman kosteikkopäivä (World Wetlands Day) muistuttaa jälleen kosteikkojen suojelun merkityksestä. Kosteikkopäivää vietetään tänään Ramsar -kosteikkosopimuksen allekirjoituksen vuosipäivänä.

Ramsarissa Iranissa vuonna 1971 allekirjoitetun sopimuksen päämääränä on turvata ja suojella kosteikkoja sekä edistää niiden kestävää käyttöä maailmanlaajuisesti. Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hanke edistää työllään kosteikkojen rakentamista ja kunnostamista alueen maanomistajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Maailman kosteikkopäivän tapahtumien keskiössä tänä vuonna on kosteikkojen merkitys luonnonkatastrofien torjunnassa. Luonnonkatastrofien määrä on kaksinkertaistunut viimeisen 35 vuoden aikana ja ilmiön odotetaan ilmastonmuutoksen myötä vain yleistyvän. Hyvin hoidettuina kosteikot toimivat luonnon omina suojarakennelmina luonnonvoimia vastaan.

Rannikkoalueiden kosteikot torjuvat tehokkaasti myrskytulvia, ja sisämaan kosteikot, kuten suot, toimivat kuin pesusienet varastoiden sade- ja sulamisvesiä ja vapauttaen vettä hitaasti ympäristöön. Kosteikot ovat myös lajirikkaita luonnon aarreaittoja.

Kuitenkin yli puolet maapallon kosteikoista on kadonnut ihmisen toiminnan seurauksena viimeisen vuosisadan aikana. Kosteikkoja pilataan ja otetaan muuhun käyttöön kiihtyvällä tahdilla. Kosteikoiksi luetaan Ramsarin sopimuksessa meret ja rannikko, sisävedet ja rannat, suot, perinnebiotoopit, sisämaan tulvametsät sekä rakennetut kosteikot.