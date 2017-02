Mäkäräisen tulo MM-Lahteen ratkeaa MM-ampumahiihdon jälkeen

|

Suomen hiihtojoukkue Lahden MM-kotikisoihin varmistui pääosin tänään, kun Hiihtoliitto nimesi joukkueen Lahteen. Joukkueessa on mukana kaksi ampumahiihtäjää: Mari Laukkanen ja Kaisa Mäkäräinen. Laukkanen hiihtää avausmatkalla sprintissä, mutta Mäkäräisen kisaaminen Lahdessa on vielä epävarmaa.

– Kaisan tilanne etenee niin, että Kaisa pyrkii tekemään mahdollisimman hyvän tuloksen omissa MM-kisoissaan. Sen jälkeen katsotaan, mikä on tilanne, päävalmentaja Reijo Jylhä sanoi.

Ampumahiihdon MM-kilpailut alkavat ensi torstaina sekaviestillä Itävallan Hochfilzenissä.

Lahden MM-kisojen hiihtäjävalinnat kullekin kisamatkalle ratkeavat pääosin vasta kisojen aikana. Hiihtäjät pitää nimetä 24 tuntia ennen kilpailua.

Mäkäräinen voi Lahden sijaan myös valita ampumahiihdon maailmancupin kilpailut Etelä-Korean Pyeongchangissa. Ne osuvat ajallisesti yksiin Lahden loppupään kisapäivien kanssa, jolloin ohjelmassa olisi naisten 30 kilometriä vapaalla hiihtotavalla.

Naisten 4×5 kilometrin viestiin Mäkäräinen voi olla vain varahiihtäjä, koska hän ei ole kilpaillut tällä kaudella niin sanotusti samalla viivalla naishiihtäjien kanssa maailmancupissa.

Hiihtäjien valinnan ohella Keuruun SM-kisojen yhteydessä kerrottiin myös se, ketkä suomalaiset kilpailevat MM-kisojen maastohiihdot avaavat sprinttikilpailut 23. helmikuuta. Kvartetti on odotetusti Ristomatti Hakola, Martti Jylhä, Anssi Pentsinen ja Matias Strandvall. Varahiihtäjänä sprintissä on Lauri Vuorinen.

Laukkasen lisäksi naisten sprinttiin valittiin Susanna Saapunki ja Katri Lylynperä. Neljäs paikka on auki, ehdolla ovat Andea Julin ja Leena Nurmi.

STT

