Meksiko ja Turkki vauhdittavat neuvotteluja vapaakaupasta

|

Meksiko ja Turkki ovat sopineet vauhdittavansa neuvotteluja maiden välisestä vapaakauppasopimuksesta. Maiden ulkoministerit sopivat asiasta tapaamisessaan Meksikossa.

Meksikon ulkoministeri Luis Videgaray ja hänen turkkilaiskollegansa Mevlut Cavusoglu kertoivat perjantaina, että maat järjestävät uuden tapaamisen vapaakaupasta lähiviikkoina.

Maat ovat tavanneet asian tiimoilta jo seitsemän kertaa.

Meksiko on pyrkinyt vahvistamaan kauppasiteitään Eurooppaan ja muihin ulkovaltoihin, koska Donald Trumpin nousu Yhdysvaltain presidentiksi on tuonut epävarmuutta Meksikon ja Yhdysvaltain kauppasuhteisiin.

Yhdysvallat, Meksiko ja Kanada valmistautuvat neuvottelemaan uusiksi Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen Naftan, jota Trump on kutsunut katastrofiksi Yhdysvalloille. Trump on uhannut vetää maansa pois sopimuksen piiristä kokonaan, mikä sen ehtoja ei muuteta.

– Meksiko on nyt avoimempi maailmalle kuin koskaan ja tahtoo rakentaa ja vahvistaa kauppaa ja investointeja kaikkien ystävällismielisten maiden kanssa etäisyydestä riippumatta, Meksikon ulkoministeri Videgaray sanoi perjantaina.

Turkin Cavusoglu totesi ulkoministerien yhteisessä tiedotustilaisuudessa Turkin tahtovan kiihdyttää neuvotteluja maiden välisestä vapaakaupasta. Lisäksi hän ehdotti poliittisen ja kauppafoorumi Miktan vahvistamista. Foorumin jäseniä ovat Turkin ja Meksikon ohella Australia, Indonesia ja Etelä-Korea.

– Yhdessä lisäämme ponnistuksia tämän foorumin poliittisen painoarvon, tehokkuuden ja näkyvyyden edistämiseksi, Cavusoglu sanoi.

STT

Kuvat: