Museot vetivät ennätysmäärän kävijöitä

Suomen museoiden ovet kävivät tiuhaan viime vuonna. Vierailuja tilastoitiin yli 6,6 miljoonaa, joka on yli miljoona enemmän kuin vuonna 2015, kertovat Museovirasto ja Museoliitto. Kyseessä on kaikkien aikojen ennätys.

Suosituimmat museot olivat Ateneum (noin 397 000 vierailua), Kiasma (320 000), Helsingin kaupunginmuseo (315 000), Helsingin kaupungin taidemuseo HAM (254 000) ja Suomen Kansallismuseo (178 000).

– Keskeisiä syitä käyntimäärien kasvuun ovat uudenlaiset museokonseptit sekä näyttelyt, jotka puhuttavat ihmisiä, sanoo Museoviraston kehittämisjohtaja Pirjo Hamari tiedotteessa.

Toinen mahdollinen syy museobuumiin on toukokuussa 2015 lanseerattu Museokortti. Sen omistaa jo yli 110 000 ihmistä, ja sillä tehtiin viime vuonna yli 622 000 museokäyntiä. Museokortti on vuosilippu noin 250 museoon.

STT

Kuvat: