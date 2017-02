Nokia hakee mahdollisuuksia

|

Verkkoyhtiö Nokian viimeisin tulosjulkistus ylitti ennakko-arviot. Liikevaihto ja tulos laskivat, mutta analyytikot odottivat vielä suurempaa laskua.

Verkkoliikenteen markkinat ovat olleet vaikeat. Isot operaattorit ovat olleet varovaisia verkkoinvestoinneissaan, ja markkinatilanne on johtanut ale-hinnoitteluun. Nokia ei lähtenyt hintakilpailuun mukaan. Tuloksessa tämä näkyy verkkoyksikön odotettua parempana kannattavuutena.

Nokialle viime vuosi oli tärkeä ison yrityskaupan sulattamisessa. Ranskalaisen Alcatel-Lucentin osto oli iso yrityskauppa, jonka hallinta näyttää nyt tarkasteluna onnistuneen hyvin. Kuten kaikissa suurissa yritysfuusioissa epäonnistumisen mahdollisuudet ovat suuret.

Varsinainen omistus siirtyi Nokialle vasta viime vuoden loppupuolella, mutta Alcatel-Lucentia ja Nokiaa alettiin johtaa yhtenä yrityksenä jo viime vuoden alussa. Yleensä yhdistyminen alkaa vasta sitten, kun omistus on siirtynyt.

Yhteisellä johtamisella vältettiin keskinäinen kilpailu ja voitiin hakea synergiaetuja hieman etupainotteisesti. Näin suurissa yrityskaupoissa vastaava järjestely on harvinainen.

Tuloksessa näkyy myös tiukka kulukuri. Kustannusjahti jatkuu edelleen, ja se tietää toiminnan tehostamista ja kulujen karsimista. Tämä voi johtaa uusiin henkilöstövähennyksiin ja irtisanomisiin.

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on toistuvasti muistuttanut, miten digitaalisen maailman isot muutokset jatkuvat. Esimerkiksi tekoälyn hyödyntäminen tulee viemään työpaikkoja. Näihin muutoksiin pitää Suomessa olla valmiita.

Uusia mahdollisuuksia haetaan myös Nokiassa. Verkkoliiketoiminnan lisäksi yhtiö on panostanut muun muassa terveysteknologiaan. Nokia osti terveysalan älylaitteita valmistavan ranskalaisen Withingsin, jonka laitteet mittaavat muun muassa pulssia, unen laatua ja liikkumista.

Tappiollisen puhelintoiminnan myynnin jälkeen Nokian kassa on edelleen vahva ja antaa mahdollisuuksia uusiin investointeihin. Nokia on hyvässä iskussa myös verkkoliiketoiminnan kilpailuun, kun Alcatel-Lucentin sulautuminen ja säästöohjelma saadaan päätökseen.