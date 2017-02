Nuoret luottavat sanomalehtiin

|

Yläkouluikäiset nuoret luottavat omaan kykyynsä arvioida uutisten luotettavuutta. Sanomalehtien liiton teettämässä tutkimuksessa ilmenee, että nuoret ovat erityisen tarkkoja tiedon luotettavuudesta ja oikeellisuudesta silloin, kun kyse on heille tärkeästä asiasta.

Tärkeiksi asioiksi nuoret kokevat esimerkiksi oman asuinalueen, koulun tai itselle läheisen harrastuksen.

Tutkimuksen mukaan nuorille on merkitystä, mistä lähteestä tieto on peräisin. Perinteisen median tuottamat uutissisällöt koetaan luotettaviksi. Se tarkoittaa, että faktat ovat oikein, jutuissa ei ole väärää tietoa eivätkä ne johda lukijaa harhaan. Valittu näkökulma sen sijaan ei ole nuorelle tärkeä.

Nuoret arvostavat perinteisen median brändejä ja formaatteja. Nuoret luottavat tietoon, jonka lähteenä on tuttu sanomalehti. Yläkouluikäiset nuoret seuraavat uutisia vain vähän, ja he odottavat uutisilta myös viihdyttävyyttä.

Valeuutinen voi mennä nuorelta läpi, jos se tarjoillaan sanomalehden näköisessä ympäristössä, koska nuori on tottunut luottamaan sanomalehtien sisältöön. Toisaalta nuoret tarkistavat tiedot muualta, jos uutinen kuulostaa epäuskottavalta.

Sosiaalisen median käyttö on nuorille tutkimuksen mukaan ennen kaikkea yhteydenpitoa ystävien kanssa. Netistä ja somesta haetaan myös tietoa, ja ystävien suositukset vaikuttavat sisältöjen valintaan.

Suurimmassa osassa netin ja sosiaalisen median sisällöissä ei luotettavuusnäkökulmalla ole nuorille suurta merkitystä. Mediasisältöjä seurataan erityisesti oman kiinnostuksen mukaisesti.

Tuoreen tutkimuksen viesti on, että yläkouluikäiset nuoret osaavat kiinnittää huomiota tiedon luotettavuuteen. Valheellisen ja tarkoitushakuisen tiedon erottaminen luotettavasta käy yhä vaikeammaksi, sillä tarkoitushakuinen valeuutisointi lisääntyy jatkuvasti.

Medialukutaito on entistä tärkeämpää, ja siihen tulee kiinnittää huomiota myös koulujen opinto-ohjelmissa. Parhaillaan kouluissa vietetään sanomalehtiviikkoa. Viikon aikana on hyvä keskustella erilaisista mediasisällöistä ja niiden luotettavuudesta.

Mielipide-eroja saa ja pitääkin olla, mutta oman maailmankuvan rakentamiseen tarvitaan luotettavia ja oikeita tietoja.