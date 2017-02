|

Salo on perinteinen rautatiekaupunki, jossa raideliikenteen merkitys on aina ollut suuri. Nyt kun Salo hakee uutta nousua, on katse käännetty uuteen ratayhteyteen.

Markkinointinimellä tunnin juna tunnettu oikorata avaisi Salolle uusia mahdollisuuksia. Espoon kautta kulkeva nopea ratayhteys toisi Salon talousalueen pääkaupunkiseudun kasvuvyöhykkeen tuntumaan. Nopea juna helpottaa työssäkäyntiä ja houkuttaa uusia asukkaita ruuhkaiselta ja kalliiden asuntojen pääkaupunkiseudulta.

Nopea rata voi vaikuttaa myös yritysten sijaintipäätöksiin. Hyvät yhteydet Suomen suurimpaan kaupunkikeskittymään ovat yrityksille tärkeitä, ja uuden kehäradan myötä raideliikenne tarjoaa nyt myös sujuvan junayhteyden Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Junien suosiota on lisännyt myös VR:n uusi hinnoittelu. Vielä joitakin vuosia sitten junalippujen hinnat olivat todella kalliita, mutta kilpailu pakotti VR:n tiputtamaan hintoja. Nyt junat pystyvät kilpailemaan paremmin bussiliikenteen kanssa.

Salolla on paljon voitettavaa tunnin radan myötä. Hankkeeseen liittyy kuitenkin huolestuttavia piirteitä, jotka liittyvät VR:n tavoitteisiin keskittyä suurten kaupunkien välisiin nopeisiin juniin. Pysähtyminen Salossa voi lyödä korville tavoitteita puristaa Turun ja Helsingin välinen matka-aika mahdollisimman lyhyeksi.

Esimerkkejä on jo nähty. Kovaa keskustelua on käyty muun muassa Hämeenlinnassa, jossa Tampereen ja Helsingin nopeita junavuoroja on ajanut pysähtymättä ohi. Hämeenlinna on Saloa suurempi keskus, mutta silti VR ei katsonut tarpeelliseksi kaikkien junavuorojen pysähtymistä Hämeenlinnassa.

Runsaan palautteen vuoksi VR joutui perumaan linjaustaan, ja kesästä lähtien entistä useampi juna pysähtyy taas Hämeenlinnassa.

Jo nyt yksi junavuoro ohittaa pysähtymättä Salon kumpaankin suuntaan. Ohi kiitävät junat voivat yleistyä, kun kilpaillaan matka-aikojen minuuteista. Uusi ratayhteys voi vielä kiristää kilpailua ajasta.

Hämeenlinnan esimerkki osoittaa, että VR:n linja on poukkoilevaa, ja ratkaisut muuttuvat nopeasti.

Samalla kun tuetaan tunnin junaa, on syytä pitää huolta, että junat myös pysähtyvät Salossa.