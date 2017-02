Oikea johtopäätös

|

Lista hallituksen pyörretyistä päätöksistä saa taas jatkoa. Suunniteltuja vene- ja moottoripyöräveroa ei tule.

Jo viime viikolla kerrottiin, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmien johdossa moottoripyöräverolle ei olekaan kannatusta. Tämä tarkoitti käytännössä veron kaatumista.

Samalla kun moottoripyörille oltiin panemassa uutta veroa, myös veneistä oli määrä ryhtyä keräämään veroa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ilmoitti keskiviikkona, että hallitus luopuu sekä moottoripyöräverosta että veneverosta.

Suunnitelmat uusista veroista ovat saaneet takajaloilleen niin motoristit kuin veneilijätkin. Veroilla on ollut käytännössä vain yksi tarkoitus: kerätä rahaa valtion kassaan. Kritiikki on ollut kovaa, niin kuin ennustettavissa oli.

Kun hallitus on kuunnellut sekä palautetta että laskenut veron vaikutuksia, koko hankkeesta on päätetty luopua. Veron tuotto ei eri syistä olisi vastannut odotuksia.

Johtopäätös on oikea, mutta osoittaa koko aikeen alun alkaen olleen heikosti harkittu.

Erikoisimmat käänteet asiassa ovat koskeneet veneveroa. Vielä tiistaina perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini piti tiukasti kiinni veneverosta, josta on sovittu hallitusohjelmassa.

Muut hallituspuolueet näkivät moottoripyörä- ja veneveron kuuluvan samaan pakettiin. Jos toisesta luovutaan, luovutaan toisestakin. Näin nyt on päätetty tehdä.

Soinille ja perussuomalaisille on ollut koko hallitustaipaleen ajan ensimmäisen tärkeysluokan asia, että sovitusta pidetään kiinni. Tällä perussuomalaiset ovat todistaneet hallituskelpoisuuttaan ja saaneet siitä myös ansaittua positiivista palautetta.

Vielä tiistaina Soini muistutti veneverosta puhuttaessa, että hallitusohjelma on sitova. Tiukimmin tulkittuna tuo olisi voinut tarkoittaa vaikka sitä, että hallitusohjelmaan kirjattu venevero on perussuomalaisille hallituskysymys. Näin ei nyt ollut.

Sopimus on sopimus, mutta joskus on myös oltava rohkeutta tehdä uusia sopimuksia menettämättä uskottavuuttaan. Muuten kysymyksessä on joustamattomuus, joka voi ihan turhaan johtaa umpikujaan. Venevero ei ole kynnyskysymyksen mittainen periaateasia.