Onnibus aloittaa yt-neuvottelut, taustalla hintakisa

Linja-autoyhtiö Onnibus aloittaa yt-neuvottelut. Yhtiöstä vahvistetaan STT:lle, että neuvottelut koskevat noin 80:tä työntekijää, mutta mahdollisesta vähennystarpeesta ei vielä tiedetä.

Yt-neuvottelujen taustalla ovat tiettyjen vuorojen kannattavuusongelmat. Onnibus on viime vuosina laajentunut vauhdilla.

Toimitusjohtaja Lauri Helke kertoo, että matkustajamäärät ovat kehittyneet yleisesti ottaen hyvin, mutta hintataso on ennakoitua alhaisempi. Taustalla on muun muassa VR:n hintojen lasku.

