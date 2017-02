Pakkasukko puraisee heti alkuviikosta

|

Ensi viikolle on odotettavissa reippaita pakkaslukemia lähes koko maahan, kertoo meteorologi Paavo Korpela ilmatieteen laitokselta. Vielä tänään maan etelä- ja keskiosissa on nollasta kolmeen pakkasastetta, mutta huomenna lämpötilat ovat muutaman asteen kylmempiä. Sää kuitenkin kylmenee viikonlopun melko leudoista keleistä voimakkaasti heti maanantaina.

– Pilvisyys vähenee idästä alkaen suuressa osassa maata. Lämpötilat tipahtavat kymmenen ja kahdenkymmenen pakkasasteen välille Korpela kertoo STT:lle.

Meteorologin mukaan jo maanantai-iltana lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 pakkasasteen välissä. Lappiin odotetaan pilvisyyden takia hieman lauhempaa säätä.

– Kylmintä on selkeillä alueilla maan etelä- ja keskiosassa suurin piirtein Oulun korkeudelle. Lapissa on kymmenisen astetta pakkasta.

Korpelan mukaan tiistaiaamusta tulee näillä näkymin kylmin hetki. Iltapäivällä aurinko lämmittää ilmaa muutamalla asteella.

Ilmatieteen laitos ennustaa, että pakkaset jatkuvat lähiviikkoina, mutta kylmintä on heti alkuviikosta maanantaista keskiviikkoon.

