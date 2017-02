Pärmäkoski hiihti ylivoimaiseen voittoon SM-ladulla

|

Suomen tämän kauden ykköshiihtäjä Krista Pärmäkoski pääsee levollisena valmistautumaan Lahden MM-hiihtoihin. Ikaalislainen piti Keuruun SM-laduilla täysin omaa vauhtiaan, kun hän otti 10 kilometrin mestaruuden yli puolen minuutin erolla Laura Monoseen.

– Viimeiselle ringille annoin itselleni henkisesti helppoa, koska ero oli jo niin iso, Pärmäkoski kertasi perinteisen hiihtotavan kilpailua, joka on hänen päämatkansa Lahdessa.

Voimia oli hyvä jättää säästöön, sillä Pärmäkoski starttaa jo huomenna korkean paikan leirille Italiaan, ja takana on raskas viikko. Paluu Falunin maailmancupista viivästyi lennon myöhästymisen takia, ja harjoitusohjelma tälle viikolle oli hiihtäjän mukaan liian kunnianhimoinen.

– Minulla on ollut vähän taiteilua energiansaannin kanssa, Pärmäkoski kertoi.

Palautumisen varmistaminen oli syy, miksi hän ei kilpaillut eilen SM-sprintissä. Tämän päivän tulosten perusteella ratkaisu oli järkevä. Esimerkiksi eilisen mestari Anne Kyllönen totesi, että sprinttikisa painoi selvästi jaloissa.

Pärmäkosken ja muiden korkean paikan viimeistelyleirille lähtevien urheilijoiden leiripaikka vaihtuu Seiser Almista Livignoon, koska Seiser Almissa ei ole riittävästi lunta. Leirin loppuajaksi porukka vaihtaa Livignosta Pontresinaan, joka on samoissa 1 800 metrin korkeuksissa. Suoraan Pontresinaan meneminen ei toimi, koska lähistöllä St. Moritzissa pidettävät alppihiihdon MM-kisat syövät majoitusmahdollisuudet.

Pärmäkoski, kuten useimmat Lahden MM-hiihtoihin tänään valittavat suomalaiset, kisaavat seuraavan kerran maailmancupia Otepäässä 18.-19. helmikuuta. Hän kisaa Virossa perinteisen kympin lisäksi vapaan sprintin, koska haluaa turvata asemiaan maailmancupin kokonaiskilpailussa.

– Niistä kisoista on vielä viikko omaan MM-avaukseeni, Pärmäkoski sanoi.

Hänen avausmatkansa Lahdessa on yhdistelmäkilpailu 25. helmikuuta.

Mononen arveli eilisen sprintin painaneen jaloissa, mutta hän myönsi, että 33 sekunnin ero Pärmäkoskeen oli ”aika iso”.

– Hyvä, että tämä riitti hopeaan. Loppu tuli ihan hyvin, Mononen sanoi.

Pronssia hiihtänyt Aino-Kaisa Saarinen on kärsinyt runsaan parin viikon ajan yskästä. Hän hävisi voittajalle lähes minuutin.

– Olen ollut pirun väsynyt. Tuntuu, että haluaa vain nukkua koko ajan, Saarinen kertoi.

Saarinen arveli kuntoaan hyväksi, kunhan saa tehoja lisää hiihtämiseen. Hän lupasi hiihtävänsä Otepäässä jo kovaa.

STT

