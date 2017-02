Pence saapuu vierailulle Eurooppaan tässä kuussa

|

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence aikoo vierailla Brysselissä ja osallistua Münchenin turvallisuuskonferenssiin tässä kuussa, kertoo Valkoinen talo. Ilmoitus asiasta tuli sen jälkeen, kun Pence tapasi Saksan ulkoministeri Sigmar Gabrielin Washingtonissa torstaina.

Valkoisen talon mukaan Pence aikoo keskustella Euroopan liittolaisten ja kumppanien kanssa siitä, kuinka syventää ja vahvistaa transatlanttisia suhteita.

Presidentti Donald Trumpin vaalivoiton myötä hänen on pelätty muuttavan transatlanttisia suhteita tuntuvasti. Trump on muun muassa kritisoinut sotilasliitto Natoa ja EU:ta. Yhdysvallat on esimerkiksi vuosikymmeniä tukenut eurooppalaista turvallisuutta, mutta Trump on antanut ymmärtää, että suhteiden pitäisi olla enemmän kaksisuuntaiset. Trump on myös lehtihaastattelussa sanonut pitävänsä brexitiä hyvänä asiana ja arvioinut, että muut maat saattaisivat mahdollisesti lähteä EU:sta Britannian tavoin.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, huippukokouksia johtava Donald Tusk kirjoitti Maltan huippukokouksen keskustelua virittelevässä suorasanaisessa kirjeessään, että Washingtonissa tapahtunut muutos laittaa Euroopan unionin vaikeaan tilanteeseen, koska Yhdysvaltojen uusi hallinto näyttäisi kyseenalaistaneen maan 70 vuotta kestäneen ulkopolitiikan.

Münchenin turvallisuuskonferenssi alkaa 17. helmikuuta.

STT

