Pikkukunta kiinnostaa

Kosken kunta hakee parhaillaan uutta kunnanjohtajaa, sillä Jari Kesäniemi lähtee Forssan kaupunginjohtajaksi. Maaliskuussa työnsä Forssassa aloittava Kesäniemi saa hyvät lähtökohdat työhön, sillä hänet valittiin virkaan kaupunginvaltuuston yksimielisellä päätöksellä.

Koskella saatiin viime viikkoon saakka jännittää, millaisia hakijoita 2 500 asukkaan kunnan uudeksi ykköspomoksi löytyy. Haun päätyttyä Koskella saatiin huokaista helpotuksesta.

Kosken kunnanjohtajan virkaan tuli kymmenen hakemusta. Määrä ei päätä huimaa, esimerkiksi Kemiönsaaren kunnanjohtajan virkaa tavoitteli puolitoista vuotta sitten 27 hakijaa.

Koskella voidaan kuitenkin pitäytyä vanhaan sanontaan ”laatu korvaa määrän”. Puolet kymmenestä hakijasta on työkokemuksen perusteella sellaisia, että heillä voi katsoa olevan hyvät edellytykset hoitaa kunnanjohtajan virkaa.

Kosken kunnanhallitus valitsi haastatteluihin Kosken kunnan hallinto- ja sosiaalijohtajan Jukka Matilaisen, Lohjan kaupungin talousjohtajan Henri Partasen, Lohjan kaupungin hallintojohtajan Hanna-Maria Grandellin ja Ikaalisten kaupunginsihteerin Jyri Mäntylän.

Haastattelujen ulkopuolelle jäi muun muassa Sodankylän kunnan talous- ja hallintojohtaja Päivi Vauhkonen, joka on Härkätien kuntayhtymän entinen talousjohtaja. Kemiönsaaressa Vauhkonen ylsi kolmen kärkeen ja soveltuvuustesteihin asti.

Kunnanjohtajakokemusta haastattelussa olleesta nelikosta on vain Partasella, joka toimi Karjalohjan kunnanjohtajana ennen kunnan liittämistä Lohjaan. Kokemusta kunnallishallinnosta ja johtotehtävistä löytyy kuitenkin kaikilta neljältä.

Koskella on jo iloittu hyvistä hakijoista. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Tuominen (kesk.) on kertonut hakijoiden tason olleen myönteinen yllätys (SSS 1.2.2017). Kiinnostuksen syyksi on arveltu muun muassa Kosken kunnan kunnossa olevaa taloutta sekä sopuisaa kunnallispolitiikkaa.

Molemmilla seikoilla on varmasti merkitystä. Kunnanjohtajan on helpompi työskennellä, jos hän ei joudu repivien riitojen ristituleen. Toisaalta on mukavampi aloittaa uudessa paikassa, jos koko tarmoa ei tarvitse laittaa säästöjen kaivamiseen.

Joka tapauksessa Koski osoittaa, että pienellä kunnallakin on vetovoimaa.