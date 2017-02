Poliisi epäilee: Kupittaan sairaalassa lyötiin, eristettiin ja lääkittiin luvatta

|

Turun Kupittaan sairaalan epäiltyjä väärinkäytöksiä koskeva esitutkinta on lähetetty syyteharkintaan, kertoo poliisi. Turun Sanomat uutisoi viime vuoden helmikuussa tapauksista, joissa potilaita lääkittiin tiedottomaksi, nöyryytettiin ja pahoinpideltiin. Poliisi kertoi myöhemmin aloittavansa tutkinnan asiasta julkisuudessa olleiden seikkojen sekä poliisin omien selvitysten perusteella.

Kolmea vanhuspsykiatrian osastolla G1 työskennellyttä mieshoitajaa epäillään yhteensä 13:sta eri rikoksesta. Rikoskomisario Jussi Helesvirta kertoo STT:lle, että vakavin tapauksista on vuodelta 2009, jolloin yhden hoitajan epäillään lyöneen nyrkeillä 80-vuotiasta sängyssä makaavaa potilasta, joka oli ollut osittain tiedottomassa tilassa.

Poliisi epäilee myös, että hoitajat ovat kehottaneet muita hoitajia antamaan niin sanottuja ”tarvittavia lääkkeitä” ilman niiden kirjaamista. Yhden hoitajan epäillään antaneen itse lääkkeitä ilman lääkärin määräystä. Kahden hoitajan epäillään eristäneen potilaan ilman lääkärin määräystä.

Kaikki epäillyt teot paitsi epäilty törkeä pahoinpitely ovat tapahtuneet vuoden 2013 aikana.

Taustalla myös valehoitajakohu

Hoitajien toiminnan tiimoilta on kirjattu kuusi pahoinpitelyä, kaksi pahoinpitelyn yritystä ja vapaudenriisto. Nyrkeillä lyömistä on tutkittu törkeänä pahoinpitelyä. Näiden lisäksi hoitajia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tutkinnan aikana tuli esiin myös tapaus, jossaneljännenhoitajan epäillään pahoinpidelleen potilasta vuosien 2015-2016 vaihteessa. Asia on viety syyteharkintaan viime toukokuussa.

Edellä mainittujen tapausten lisäksi poliisi on jo viime kesänä vienyt syyteharkintaan kaksi esitutkintaa, joissa ihmisten epäillään toimineen Kupittaan sairaalassa valesairaanhoitajina.

Poliisi on kuulustellut tai kuullut sairaalaan liittyvien sotkujen takia kaikkiaan noin 80:tä ihmistä.

Poliisi selvitti myös muun muassa esimiesten sekä Turun kaupungin johtavassa asemassa olevien henkilöiden rikosoikeudellista vastuuta liittyen osaston toimintaan. Esimiehiä tai viranhaltijoita ei epäillä rikoksista.

STT

