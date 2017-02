Poliisi varoittaa paikasta toiseen kiertävistä rikosten tekijöistä

|

Niin sanottujen Hit and run -rikollisten määrä on poliisin mukaan lisääntynyt Suomessa. Tekijät tulevat Suomeen, tekevät rikoksia ja poistuvat pikaisesti rikossarjojen jälkeen.

Poliisi muistuttaa myös siitä, että asuntomurtojen määrät kasvavat kesää kohden. Kohteina nyt ovat varsinkin talvilomien takia tyhjiksi jääneet asunnot, jotka myös näyttävät tyhjiltä. Kannattaa siis miettiä, miten kotinsa loman ajaksi jättää.

Poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta muistuttaa, että huolellisuus eli jo oven laittaminen takalukkoon voi riittää murron estämiseen.

– Toimivat lukot ja hälyttimet antavat hyvää lisäsuojaa murtoja vastaan. Niitä varas välttelee samoin kuin hämärän aikana valaistusta, Aho sanoo.

Hänen mukaansa ovikellon soitto on rikollisten yksinkertainen tapa varmistautua työrauhasta. Osoitteen kysyjää tai kadonneen koiran tiedustelijaa kannattaa katsoa sillä silmällä, että tämän tunnistaa jälkeenpäin, jos asuinalueella on tapahtunut asuntomurtoja.

Aho kehottaakin pitämään asuinympäristössään muutenkin silmät auki. Oudolta liikkujalta voi kysyä, kuka tämä on ja millä asialla liikkuu, etenkin jos tavataan tuntematon kulkija paikoista, mikä herättää ihmetystä.

Näistä epäillyistä ja heidän tuntomerkeistään on hyvä vinkata poliisia. Vihjeiden osalta poliisin sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot löytyvät internetistä osoitteesta http://poliisi.fi/rikokset/vihjepuhelinluettelo.

Sen sijaan kiiretilanteissa, kun rikos on menossa tai kun kotiin tullessa huomaa asuntoonsa murtaudutun, on soitettava heti 112-hätänumeroon.