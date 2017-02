Presidentti Niinistö toivoo läheistä yhteistyötä valtion ja saamelaisten välille

|

Presidentti Sauli Niinistö toivoo, että yhteistyö Suomen valtion ja saamelaisten välillä sujuu ymmärtävässä ja kunnioittavassa hengessä.

– Euroopan unionin ainoana alkuperäiskansana saamelaiset ovat pitäneet esillä omia oikeuksiaan, ja tässä työssä toivon, että yhteistyö Suomen valtion ja saamelaisten kesken vain tiivistyy, Niinistö sanoi juhlapuheessaan.

Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio osallistuvat tänään saamelaisten kansallispäivän juhlaan Inarissa.

Juhlan jälkeen presidenttipari vierailee Saamelaismuseo ja luontokeskus Siidassa. He tutustuvat Suomen Ladun toimintaan Kiilopään tunturikeskuksessa.

Presidentti Niinistö tapaa Inarissa myös saamelaiskäräjien edustajia sekä kunnan johtoa. Haukio vierailee Inarin kunnan pääkirjastossa Ivalossa.

Huomenna Niinistö ja Haukio vierailevat Tervolassa. He tapaavat paikkakuntalaisia Lapinniemen koulukeskuksen sisäpihalla. Tapaamisen jälkeen presidentti Niinistö tutustuu Tervolan Saha ja Höyläämö -yhtiön toimintaan. Haukio puolestaan vierailee Vanhalan lammastilalla.

Vierailu Lappiin on presidenttiparin ensimmäinen maakuntamatka Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Presidentti Niinistö kiertää tänä vuonna kaikki maakunnat.

STT

