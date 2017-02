Prometheus-leireille osallistuu satoja nuoria

|

Prometheus-leireille osallistuu ensi kesänä useita satoja nuoria. Marraskuussa avautuneen ilmoittautumisen jälkeen leireille on ilmoittautunut jo lähes 700 osallistujaa ympäri Suomea ja myös ulkomailta. Useille leireille mahtuu edelleen.

Leirejä järjestetään muun muassa Sauvossa.

Protuleirillä 8. tai 9. luokan käyneet käsittelevät yhteiskunnallisia, filosofisia ja nuorten omaan elämään liittyviä kysymyksiä esimerkiksi keskustelujen, leikkien ja näytelmien avulla. Leiriviikon aikana käsitellään esimerkiksi ihmissuhteita, tulevaisuutta ja ympäristöä. Leirit on suunnattu kaikille maailmankatsomuksesta riippumatta.

– Tavoitteenamme on vahvistaa nuorten itsetuntemusta sekä antaa työkaluja itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun. Emme opeta valmiita totuuksia vaan haastamme nuoria kyseenalaistamaan ja muodostamaan omat käsityksensä, Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Aatu Komsi toteaa.

Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia protuleirejä on järjestetty vuodesta 1989 lähtien. Tänä aikana protuleirin käynyt yhteensä lähes 17 000 nuorta.