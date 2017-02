|

Salolainen punk-yhtye No Shame lopettaa toimintansa. Sampsa Sarparannan mukaan päätös lopettamisesta tuli puskista, mutta se tehtiin yhteisymmärryksessä.

Vuonna 1996 perustettu No Shame ehti julkaista kahdenkymmenen vuoden aikana kuusi kokopitkää albumia, joita on yhteensä myyty yli 10 000 kappaletta. No Shame on ollut yksi tunnetuimmista ja arvostetuimmista kotimaisista 2000-luvun punk-yhtyeistä.

Musiikillisesti yhtye oli monipuolinen, mutta yhteiseksi nimittäjäksi muodostui tarttuvien pop-melodioiden yhdistäminen hardcore-punkin elementteihin ja yhteiskunnallisesti kantaaottaviin sanoituksiin.

Yhtyeen tunnetuin kappale on Better drunk than part of the machine (Parempi kännissä ku osa niiden koneen). Kappale nousi vuonna 2009 radiohitiksi.