Puolustusvoimat: ”Mietimme, ryhdymmekö jatkotoimiin” – Yle hylkäsi oikaisupyynnön

|

Puolustusvoimissa ei suunnitella välittömiä toimia siihen, että Yle ei aio oikaista kaksoiskansalaisuutta koskevaa uutisointiaan. Näin sanoo Puolustusvoimien viestintäjohtaja, kommodori Jan Engström.

Engström sanoo, että Ylen alkuperäisessä uutisessa on lähinnä terminologisia virheitä, mikä voi johtua hänen mukaansa siitä, ettei ole ymmärretty, miten Puolustusvoimien organisaatio toimii.

– Jos sanotaan, kuten ensimmäisessä uutisessa, että ”Puolustusvoimat ohjeistaa”, niin silloin kyseessä on virallinen pääesikunnan ohje. Se uutisessa ei ollut oikein.

Engströmin mukaan ensimmäisessä uutisessa annettiin kuva, että kaksoiskansalaisuus olisi este työn saamiselle Puolustusvoimissa.

– Ylen tieto perustuu yksittäistapaukseen, eikä kyseessä ole koko organisaation läpäisevä asia.

Yle kertoi perjantaina, että ei aio oikaista kaksoiskansalaisuutta koskevaa uutisointiaan, sillä sen mukaan oikaistavaa ei ole. Vastaavan päätoimittajan Atte Jääskeläisen mukaan uutiset perustuvat luotettaviin ja toisistaan riippumattomiin lähteisiin ja myöhempi uutisointi aiheesta vahvistaa lähteiden antamat tiedot.

Puolustusvoimat vaati keskiviikkona Yleä oikaisemaan uutisointia. Oikaisupyynnössään Puolustusvoimat sanoi, että Yle on vahingoittanut sen mainetta ja sen mukaan uutisointi oli virheellistä ja harhaanjohtavaa.

Engström sanoo, että Puolustusvoimat ilmoittaa kantansa mahdollisiin jatkotoimiin alkuviikosta.

– Katsomme vastauksen läpi ja mietimme, ryhdymmekö jatkotoimenpiteisiin vai oliko tämä tässä.

Kaksoiskansalaisuusvirhe Kainuussa kumpuaa ”ilmeisesti Porin prikaatista”

Kainuun prikaatin minilennokkikouluttaja oli saanut virheellisen käsityksen kansalaisuusrajoituksista useissa keskusteluissa, joita hän oli käynyt omassa koulutuspaikassaan Porin prikaatissa, kertoo Kainuun prikaatin koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Petteri Soini.

Tammikuussa alokkaille suunnatussa tilaisuudessa oli kerrottu virheellisesti, etteivät kaksoiskansalaiset pääse minilennokkikoulutukseen.

Alokkaille näytetyssä diaesityksessä oli ollut lisäksi ranskalaisella viivalla Soinin mukaan ”ei kaksoiskansalaisille”. Koulutusta ei saa nykylain nojalla rajata kansalaisuuden mukaan.

Diaesityksen oli tehnyt Soinin mukaan pääosin kouluttaja. Virhe perustuu hänen mukaansa tämän yhden kouluttajan virheellisiin käsityksiin.

– Hän on pitkällä aikavälillä muodostanut tällaisen käsityksen, Soini sanoo STT:lle.

Virheen päätymisestä diaesitykseen kertoi ensin Yle.

Minilennokkikouluttajia Porin prikaatissa kouluttavan Pohjanmaan jääkäriprikaatin komentaja Mikko Saarelainen ei ole tietoinen siitä, että prikaatissa olisi levinnyt tällaista virheellistä tietoa.

http://yle.fi/uutiset/tuoreimmat

http://yle.fi/uutiset/3-9440153

STT

Kuvat: