Putin Unkarissa: Venäjä valmis rahoittamaan ydinvoimalan laajennuksen

Venäjä on valmis rahoittamaan kokonaan Unkarin ainoan ydinvoimalan laajennuksen, ilmoitti presidentti Vladimir Putin torstaina Budapestissa. Alkuperäisessä sopimuksessa puhutaan vain 10 miljardin euron lainasta, joka kattaisi kustannuksista 80 prosenttia.

Putin korotti tarjousta tavattuaan Unkarin pääministeri Viktor Orbanin. Hanke Paksin ydinvoimalan laajentamiseksi on edelleen EU:n kilpailuviranomaisten tarkasteltavana. Hanke herättää epäilyjä myös siksi, että se lisäisi EU:n energiariippuvuutta Venäjästä.

Vierailu on Putinin ensimmäinen EU-maahan sen jälkeen, kun Donald Trump nousi Yhdysvaltain presidentiksi. EU-kriittinen Orban on poikennut unionin valtavirrasta suhtautumalla myönteisesti Trumpiin.

Putinin vierailu nähdään osana Venäjän yritystä vahvistaa jakolinjoja EU:n sisällä.

STT

