Rinne: SDP:n presidenttiehdokas asetetaan puoluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa

Presidenttipeli on saamassa SDP:n osalta vauhtia tänä keväänä. SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan SDP asettaa oman ehdokkaansa presidentinvaaleihin uuden puoluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa. Rinne puhui asiasta SDP:n puoluekokouksessa Lahdessa.

Uuden puoluevaltuuston ensimmäisen kokouksen on määrä olla 24.3.

Rinteen mukaan seuraavat presidentinvaalit 2018 ovat poliittisesti poikkeuksellisen tärkeä.

– Tasavallan presidentti johtaa yhteistyössä hallituksen kanssa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Venäjän aggressiot, USA:n presidentinvaihdos, ääriliikkeet, Brexit ja EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka kasvattavat tarvetta nykyistä syvällisempään analyysiin ja keskusteluun sekä Suomessa että Euroopassa, Rinne sanoi puheessaan.

Aiemmin tällä viikolla pitkän linjan demarivaikuttaja ja entinen puoluejohtaja Eero Heinäluoma sanoi Iltalehden haastattelussa seisovansa mielellään Jutta Urpilaisen takana, jos tämä suostuu ehdokkaaksi.

Harakka: Toinen kierros tulee melko varmasti

SDP:n puheenjohtajakisassa nähdään lauantaina melko varmasti toinen kierros, arvioi puolueen johtoon ehdolla oleva Timo Harakka. Puheenjohtajavaalissa järjestetään toinen kierros, jos ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä.

– Viimeisimmän kahden viikon aikana olen aistinut voimakasta muutoshenkeä. Nyt on selvästi tunnelma, että voisi laittaa isomman vaihteen silmään ja uusia kasvot, Harakka sanoi saapuessaan SDP:n puoluekokoukseen Lahdessa.

Harakka sanoi, että hänellä on vahva kannatus nuorten SDP-edustajien joukossa. Hän kuitenkin arvioi, että jakolinja ei mene iän mukaan.

– Jako menee enemmän niin, että ihmiset jotka tyytyvät nykymenoon ja toisaalla ovat ihmiset, joiden mukaan voimme ja meidän pitää tarjota enemmän, Harakka sanoi.

Ehdolla myös oleva Tytti Tuppurainen ei halunnut veikata äänestyskierrosten määrää, sillä hän sanoo ainoaksi tavoitteekseen voittaa. Hän sanoi, että vielä moni puoluekokousedustaja miettii äänestyspäätöstään. Puheenjohtajasta äänestää yhteensä 500 edustajaa.

– Ei kyse ole yhdestä ihmisestä ja SDP:n puheenjohtajan vaihtamisesta, vaan kysymys on johtajuudesta, näkemyksestä ja asioista, Tuppurainen sanoi.

Tuppurainen sanoi, että johtajuutta tarvitaan erityisesti Suomen aseman turvaamiseksi levottomassa kansainvälisessä toimintaympäristössä, koska SDP voi olla seuraava pääministeripuolue.

Eri mielipidetiedustelujen perusteella SDP:n nykyinen puheenjohtaja Antti Rinne on ennakkosuosikki vaalissa.

