Rinteen haastajat metsästivät SDP:n puoluekokouksessa kantaansa vielä pohtivia

Puheenjohtajakamppailu näyttäytyi SDP:n puoluekokouksessa varovaisena ja herkkänä pelinä, jossa haastajat välttelivät istuvan puheenjohtajan Antti Rinteen suoraa arvostelua. Puheenjohtajaksi pyrkivän Tytti Tuppuraisen mukaan puolueen on oltava uskottava, eikä mennä populistien kanssa huutokauppaan.

– Emme lunasta suomalaisten luottamusta lupaamalla kaikkea hyvää kaikille, kun taloudessa on kenties pitkäänkin jatkuva hitaan kasvun aika, Tuppurainen sanoi puoluekokousyleisölle.

Toinen haastaja Timo Harakka taas sanoi monella eri tavalla, että SDP:n nykyinen gallup-johto ei ole hyvä suoritus.

– Kun Suomen mäkimiehet ovat viime vuosina olleet kisoissa sijalla 45, niin varmaan 20. sija on hyvä, Harakka piikitteli puheessaan.

Esiintymisestään aiemmin kritiikkiä saanut Rinne puhui ilman papereita ja muisteli muun muassa kokemuksiaan leipäjonoista. Hänen mukaansa sosiaalidemokraattista puoluetta tarvitaan niiden ihmisten puolesta, jotka eivät itse saa ääntään kuuluviin.

Rinteen mukaan pohjoismainen hyvinvointivaltio ei ole valmis.

– Itse asiassa se ei taida tulla koskaan valmiiksi tämä hyvinvointivaltio. Se tarvitsee jatkuvasti rakentamista, uudistamista. Maailma muuttuu niin nopeasti, että meidän täytyy kyetä sitä uudistustyötä tekemään, Rinne sanoi.

Eri medioiden kyselyjen mukaan Rinne olisi selkeästi jatkamassa SDP:n puheenjohtajana. Vaalissa järjestetään toinen kierros, jos ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä. Harakan viesti perjantaina oli, että hän on aistinut muutoshenkeä, joka vie vaalin lähes varmasti toiselle kierrokselle.

Viime hetken kampanjaohjeet jaossa

Ehdokkaat kampanjoivat Lahdessa lauantaiaamun puheenjohtajavaaliin koko perjantain. Harva puoluekokousedustaja kuitenkaan näytti avoimesti väriä. Edustajilla oli toki vaatteissaan tarroja ja rintanappeja, mutta niistä päätellen eri järjestöjä oli helpompi avoimesti kannattaa kuin ketään puheenjohtajaehdokkaista.

Iltapäivällä haastajien pienissä kampanjatilaisuuksissa ehdokkaat jakoivat tukijoilleen viimeisen illan ja yön kampanjaohjeet. Harakan tilaisuudessa kehotettiin ottamaan ehdokkaalle askarreltu lintukyltti saliin, jotta sitä voi heiluttaa omien ohjatessa keskustelua tulevaisuuspolitiikkaan ja muihin Harakan kampanjateemoihin. Tuppuraisen kampanjan taktiikka keskittyi henkilökohtaiseen vakuuttamiseen.

– Tuolla on kymmeniä tai jopa yli 100 edustajaa, jotka eivät tiedä mitä he huomenna tekevät. Nyt on 12 tuntia aikaa löytää henkilö, jolle voi sanoa, että eikö Tytti Tuppurainen ole mitä puolue tarvitsee, kannattajia ohjeistettiin.

Näihin tilaisuuksiin osallistui vain muutama kymmenen yhteensä 500:sta puheenjohtajaa äänestävästä edustajasta.

Tuppuraisen yleisössä selkeä enemmistö oli naisia, Harakalla sukupuolijakauma taas oli suhteellisen tasainen. Molemmissa huoneissa yleisö oli selkeästi kokouksen keski-ikää nuorempaa. Harakka kuitenkin kiisti kokouksen jakolinjan kulkevan häntä äänestävien nuorten ja Rinnettä äänestävien vanhempien ihmisten välillä.

– Jako menee enemmän niin, että ihmiset, jotka tyytyvät nykymenoon ja toisaalla ihmiset, joiden mukaan voimme ja meidän pitää tarjota enemmän, Harakka sanoi.

Urpilainen pohtii presidenttiehdokkuutta

Presidenttipeli on saamassa SDP:n osalta vauhtia tänä keväänä. Rinteen mukaan SDP asettaa oman ehdokkaansa presidentinvaaleihin uuden puoluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa.

Uuden puoluevaltuuston ensimmäisen kokouksen on määrä olla 24. maaliskuuta. Rinteen mukaan seuraavat presidentinvaalit 2018 ovat poliittisesti poikkeuksellisen tärkeät.

SDP:n entinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen sanoo STT:lle pohtivansa presidenttiehdokkuutta.

Kansanedustaja Krista Kiuru sen sijaan ilmoittaa luopuvansa ehdokkuudestaan SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Kiuru sanoo, ettei tavoittele myöskään puoluevaltuuston varapuheenjohtajan paikkaa.

Ehdolla puoluevaltuuston puheenjohtajaksi ovat kansanedustajat Tarja Filatov ja Sirpa Paatero.

