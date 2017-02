Rinteen jatkokausi SDP:n johdossa varmistui ensimmäisellä kierroksella

|

SDP:n puoluekokous on valinnut Antti Rinteen jatkamaan puolueen puheenjohtajana. Rinne valittiin ensimmäisellä kierroksella.

Toinen kierros olisi järjestetty, jos kukaan ehdokkaista ei olisi saanut yli puolta äänistä.

Rinne sai puoluekokouksessa 281 ääntä. Muista ehdokkaista Timo Harakka sai 159 ääntä ja Tytti Tuppurainen 55 ääntä. Rinne on johtanut puoluetta vuodesta 2014.

– Haluan olla kanssanne viemässä yhdessä pohjoismaista hyvinvointivaltiota eteenpäin, Rinne totesi voittonsa varmistuttua.

Hän kiitti ja kehui myös vuolain sanoin kilpakumppaneitaan näiden kampanjoista sekä yhteisestä puheenjohtajakiertueesta.

– Tärkein pyyntöni on, että lähdetään täältä (puoluekokouksesta) yhtenäisenä joukkona voittamaan vaaleja, Rinne linjasi puoluekokousväelle.

Lavalta poistuttuaan Rinne sanoi, että puolueen puheenjohtajakampanja on saatu vietyä läpi sillä tavalla, että SDP on vahvistunut.

Kisan ratkeaminen ensimmäisellä kierroksella antaa Rinteen mukaan vahvan mandaatin viedä puoluetta eteenpäin.

– Kiitän siitä luottamuksesta nöyränä, että puoluekokousedustajat tällä tavalla arvioivat tilanteen, Rinne sanoi.

Hänen mukaansa puoluejohtajakiertueella esiin tulleet näkökulmat pitää ottaa huomioon.

SDP:n puoluekokous on parhaillaan koolla Lahdessa.

Harakka piti äänimääräänsä kunniallisena

SDP:n puheenjohtajavaalissa toiseksi sijoittunut Timo Harakka pitää äänimääräänsä erittäin kunniallisena.

Harakan mukaan kolmannes puoluekokousedustajista piti muutospainetta niin kovana, että johtaja ja kasvot olisi ollut syytä vaihtaa.

Harakka sanoi jatkavansa puolueessa työtä sen puolesta, että SDP voittaisi vuoden 2019 eduskuntavaalit ja johtaisi Suomea pääministeripuolueena.

Tuppurainen ei pettynyt äänestystulokseen

SDP:n puheenjohtajavaalissa kolmanneksi jäänyt Tytti Tuppurainen sanoo, että hän ei pettynyt äänestystulokseen. Hän sai lähes 500 annetusta äänestä 55.

Tuppurainen sanoo, että hänen näkemyksensä SDP:n vahvasta kansainvälisestä otteesta ja eurooppalaisesta yhteistyöstä on tuonut pysyvän jäljen, joka vaikuttaa myös valitun puheenjohtajan Antti Rinteen linjaan.

Puoluesihteerivaali toiselle kierrokselle

SDP:n puoluesihteerivaali meni toiselle kierrokselle.

Ensimmäisellä kierroksella Miltton Brusselsin johtava asiantuntija Antton Rönnholm sai 179 ääntä, Palvelualojen ammattiliiton yhteiskuntasuhteiden päällikkö Hanna Kuntsi 135, Demokraatin päätoimittaja Mikko Salmi 89 ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila 85 ääntä.

Valittavana ovat myös SDP:n varapuheenjohtajat. Ehdolla ovat kansanedustajat Sanna Marin, Maarit Feldt-Ranta ja Ville Skinnari sekä Lieksan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ari Marjeta ja Kaakkois-Suomen SDP:n puheenjohtaja Teemu Hirvonen.

STT

