Rokotussuoja on yhteinen asia

|

Rokotussuoja on yhdeltä osaltaan tilastollinen asia. Rokotukset antavat suojan monia tarttuvia tauteja vastaan, mutta vain sillä ehdolla, että riittävän iso osa väestöstä ottaa rokotteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on Suomessa se taho, joka tutkii ja arvioi esimerkiksi rokotussuojan pitävyyttä. Rokotusrekisterin tietojen mukaan pääosin rokotusten kattavuus on Suomessa hyvä, mutta ei aukoton. THL muistuttaa, että tuhkarokkoepidemiat voivat taas tehdä tuloaan.

Isossa mitassa voi sanoa, että rokottaminen on ollut koko ihmiskunnalle valtava voitto. Sen avulla on kyetty käytännössä hävittämään tauteja, esimerkiksi isorokko on näin voitettu.

Vanhemmalle suomalaisväelle tuttu tuhkarokko saatiin rokotusten myötä käytännössä voitettua muutama vuosikymmen sitten. Nyt tilanne on kuitenkin heikkenemässä.

Kriittiseksi rajaksi rokotussuojan kannalta on todettu, että rokotettuja pitäisi olla yli 95 prosenttia väestöstä. Vuonna 2014 syntyneistä lapsista tuhkarokolta, vihurirokolta ja sikotaudilta suojaavan MPR-rokotteen on saanut vain 95 prosenttia lapsista. Prosentin pitäisi olla korkeampi, jotta se ehkäisisi tehokkaasti epidemioiden syntymisen.

Tuhkarokko esimerkkinä ei ole mihinkään hävinnyt. Mahdollisuudet tartunnan saamiseen ovat isot esimerkiksi matkustettaessa. Jos tartunnan saanut tuo sen tullessaan joukkoon, jossa laumasuoja ei alenneen rokotuskattavuuden takia toimi, epidemia on mahdollinen. Saksassa ja Ranskassa tästä on kokemuksia, Suomessakin merkkejä.

Rokotussuojan toinen puoli on yhteisvastuullisuus. Että rokotussuoja toimii, rokottamattomia saisi olla hyvin vähän. Sadan prosentin kattavuutta ei tarvita, mutta lähelle sitä tutkimustiedon perusteella olisi päästävä.

Rokotuksista on terveysviranomaisilla olemassa tarkka tieto. Niistä tulevat näkyviin alueelliset erot. Alle 95 prosentin kattavuuden tuhkarokkorokotuksessa jää Suomessa THL:n mukaan 64 kuntaa. Näissä on isoja kasvavia keskuksia, joissa on paljon lapsia, mutta myös muita. Yksi näistä kunnista on Salo.