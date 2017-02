Romanian hallitus ehkä valmis perääntymään korruptioprotestien takia

|

Romanian hallitus vihjaili lauantaina, että se voisi olla valmis perumaan kiistellyn korruptiolain. Lakia on vastustettu jättimäisillä mielenosoituksilla, joihin on ottanut osaa jopa 300 000 ihmistä eli enemmän kuin kertaakaan sitten kommunismin kukistumisen vuonna 1989.

Hallituspuolue sosiaalidemokraattien johtaja Liviu Dragnea sanoi DC News -verkkouutiskanavalle, että hän ja pääministeri Sorin Grindeanu ”saattavat mahdollisesti keskustella lakiesityksen kumoamisesta”.

Lain on määrä astua voimaan viikon kuluttua. Se lyhentää tuomioita vallan väärinkäytöstä, ja jatkossa niistä on luvassa vankeusrangaistus vain jos puhutaan yli 44 000 euron summista.

Erillinen parlamenttiin menossa oleva lakiesitys puolestaan vapauttaisi vankiloista noin 2 500 vankia.

STT

Kuvat: