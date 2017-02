Romaniassa mielenosoittajat vaativat hallituksen eroa

|

Romaniassa hallituksen vastaiset mielenosoitukset jatkuivat myös maanantaina. Ainakin pääkaupungissa Bukarestissa hallituksen eroa oli kokoontunut vaatimaan 10 000 ihmistä.

Kyseessä oli seitsemäs ilta peräkkäin, kun maassa osoitettiin mieltä. Alun perin mielenosoittajat vastustivat hallituksen suunnittelemaa korruptiolakia, joka peruttiin sunnuntaina. Pääministeri Sorin Grindeanu jätti kuitenkin takaportin auki uuden korruptiolain säätämiseksi myöhemmin sanomalla, että korruptiolait pitää yhä päivittää vastaamaan perustuslakia.

Uutistoimisto AFP:n haastattelemien mielenosoittajien mukaan hallituksen ei voi enää luottaa.

– Emme halua viettää öitämme täällä, mutta emme pysty enää luottamaan hallitukseen, sanoi 35-vuotias Marius, joka osoitti mieltään Bukarestissa.

Sunnuntaina mielenosoituksiin osallistui maan television mukaan jopa puoli miljoonaa ihmistä. Mielenosoitukset eivät hellittäneet tuolloin, vaikka korruptiolaki peruttiin.

Pääministeri kehotti ihmisiä maanantaina rauhallisuuteen ja vakuutti, että ”ymmärtää protestien viestin”. Hänen mukaansa vaalit voittaneella sosiaalidemokraattisella PSD-puolueella on velvollisuutensa niitä ihmisiä kohtaan, jotka äänestivät puoluetta ja siksi puolue jatkaa hallituksessa.

”Kuka järjestää protestit?”

Sunnuntaina peruttu korruptiolaki olisi lyhentänyt tuomioita vallan väärinkäytöstä, ja jatkossa niistä olisi ollut luvassa vankeusrangaistus vain, jos kyse olisi ollut yli 44 000 euron summista.

Laki kritisoineiden tahojen mukaan siitä olisi hyötynyt eniten muun muassa PSD-puolueen johtaja Liviu Dragnea, joka on parhaillaan oikeudessa valta-aseman väärinkäytöstä. Valta-aseman väärinkäytöstä koskeva oikeudenkäynti koskee 24 000 euroa.

Dragnea on sanonut uskovansa, että mielenosoituksia on lietsonut ”voimakas voima”.

– Kuka järjestää tämän (protestit)? Vaikea sanoa, mutta toivon, että valtion laitoksilla on tämä tieto, Dragnea sanoi televisiohaastattelussa.

– Moitin itseäni siitä, etten ymmärtänyt, että tässä on kyse paljon paremmin organisoidusta suunnitelmasta kuin vain spontaanista liikkeestä, hän jatkoi.

Dragnea on jo tuomittu aiemmin ehdolliseen vankeuteen petoksesta.

Romanian parlamenttiin on ensi viikolla menossa toinen lakiesitys, joka vapauttaisi vankiloista noin 2 500 ihmistä. Kriitikoiden mukaan lain avulla pyritään vapauttamaan vankilasta useita poliitikkoja ja viranomaisia, jotka on tuomittu vankeusrangaistukseen korruption takia.

STT

