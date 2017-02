Salon seudun työttömyys jatkaa laskuaan

|

Työttömyys on laskussa kaikissa Salon alueen kunnissa. Ely-keskuksen mukaan Salon työttömyysprosentti oli tammikuussa 16,3. Se on koko Varsinais-Suomen korkein työttömyysprosentti, mutta vuoden takaisesta työttömien määrä on kuitenkin vähentynyt 6 prosentilla. Tämän vuoden tammikuussa työttömiä salolaisia oli 4 077, kun vuosi sitten heitä oli 4 337.

Seuraavaksi korkein työttömyysprosentti Salon lähikunnista on Somerolla, 11,1 prosenttia. Siellä työttömien määrä on vähentynyt vuodentakaisesta 13 prosentilla. Somerolla oli vuoden 2017 tammikuussa 444 työtöntä. Kemiönsaaressa työttömyysprosentti oli tammikuussa 10,6, Marttilassa 10,0, Koskella 9,7, Paimiossa 9,1 ja Sauvossa 8,0.