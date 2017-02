SaTuSa-lippu loppuu, Vainiolta tilalle vaihtoehtoja

|

Salon kaupungin päätös lakkauttaa vanhat, tuetut lippusopimukset näkyvät työmatkalaisten lippujen hinnoissa. Hinta nousee 115 eurosta 156 tai 200 euroon.

SaTuSa-lippu loppuu 3. kesäkuuta. Sitä ennen Vainion Liikenne Oy tuo myyntiin Vainion omille vuoroille kelpaavat, korvaavat tuotteet.

– Tuomme SaTuSa-lipun korvaajaksi kaksi vaihtoehtoa. Toinen on 30 päivän 30 matkaa sisältävä kuukausilippu, toinen on 30 päivän kausilippu, jolla voi matkustaa rajoittamattoman määrän matkoja Salosta Turkuun, Vainion Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Matti Vainio kertoo.

Uutena puolena on se, että lippuja voi ostaa kuka vain, myös Turusta Saloon työmatkailevat. Tuettu SaTuSa-lippu on maksanut salolaisille 115 euroa.

– Käytännössä SaTuSa-lipulla on matkustanut suuntaansa tähän asti tuen takia 2,89 eurolla. Meidän on yksinkertaisesti nostettava hintaa, sillä alle kolmella eurolla ei bussia kannata ajaa edes täytenä, Matti Vainio sanoo.

Vainio laskee, että lippu on silti halvempi kuin perus 44 matkan sarjalippu.

Muutos ei vaikuta Kelan matkatukea saavien koululaisten ja opiskelijoiden matkakustannuksiin.

Vainion Liikenne Oy tuo uusia lippuja myös Helsingin suuntaan säännöllisesti matkaaville.

Myös Salon kaupungin tukema seutulippu loppuu kesäkuun 3. päivä. Seutulipun korvaavista tuotteista ei vielä ole sovittu kaupungin kanssa.

