SDP:n Rinne: Talouspolitiikan suunnanmuutos on välttämätön

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan talouspolitiikan suunnanmuutos on välttämätön niin meillä kuin koko euroalueella. Hänen mukaansa kasvu ei käynnisty itsestään, vaan se on käynnistettävä.

– Modernin hyvinvointivaltion kestävyys on siitä kiinni, Rinne sanoi.

Rinne sanoi linjapuheessaan puoluekokouksessa, että puolue haluaa laittaa liikkeelle järkeviä infrahankkeita, joilla talouskasvua vauhditetaan.

Hänen mukaansa tällaisia hankkeita on esimerkiksi pohjoinen datakaapeli Aasiaan tai Jäämeren radan rakentaminen.

Rinteen talouslääkkeet eroavat hallituksesta

Rinne nosti esille myös tavoitteen 72 prosentin työllisyysasteesta, jota hän kuvaili pohjoismaiseksi tasoksi. Maan hallituksen tavoitteena on ollut 72 prosentin työllisyysaste.

Rinteen mukaan työllisyysaste määrittää pitkälti hyvinvointivaltion rahoituspohjan. Tavoitteen saavuttaminen vaatisi lähes 200 000 uutta työpaikkaa verrattuna nykytilanteeseen, hän vertasi.

Rinteen keinot eroavat hallituksen talouslääkkeistä. Rinne ei usko hallituksen linjaan työvoiman tarjonnan lisäämisestä ja rakenneuudistuksista. Rinne tarjoaa infraelvytyksen lisäksi yhä aktiivista työvoimapolitiikkaa, johon kuuluu koulutusmahdollisuuksien lisääminen ja yrittäjyyden tukeminen.

Rinne lupasi, että SDP esittelee uuden sosiaaliturvamallin hyvissä ajoin ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Rinne sai voimakkaat suosionosoitukset, kun hän sanoi, että uuden mallin yhtenä lähtökohtana käytetään Demarinuorten yleisturvamallia.

Rinteen mukaan teknologian kehitys enimmäkseen lisää ihmisten hyvinvointia pitkällä aikavälillä, mutta lyhyellä aikavälillä sillä on usein yksittäiselle ihmiselle dramaattiset seuraukset. Hänen mukaansa esimerkiksi jakamis- ja alustatalous synnyttävät uusia ilmiöitä.

– On oikein, että ravintolaruokaa saa tilata netin alustojen käyttäen, mutta ruoan tekijöiden ja kuljettajienkin pitää saada säällinen palkka, josta maksetaan veroja.

Rinne puolusti puheessaan vähimmäisehdot määräävien yleissitovien työehtosopimusten merkitystä.

– Ne antavat turvaa erityisesti heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville nuorille ja maahanmuuttajille, Rinne sanoi.

SDP:n puoluekokous valitsi eilen Rinteen jatkamaan puolueen puheenjohtajana. SDP:n puoluekokous Lahdessa päättyy tänään.

Kiljusen eläkealoite ei edennyt puoluekokouksessa

Ex-kansanedustaja Kimmo Kiljusen eläkealoite ei edennyt SDP:n puoluekokouksessa. Puoluekokouksessa hyväksyttiin valiokunnan esitys, jonka mukaan SDP laatii toimenpideohjelman eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi.

Kiljusen ja lukuisten muiden entisten kansanedustajien allekirjoittamassa puoluekokousaloitteessa haluttiin palauttaa työeläkeindeksi palkkapainotteisemmaksi.

STT

