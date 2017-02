SDP:n tuoreella puoluesihteerillä taustaa Lipposen avustajana, EK:ssa ja akavalaisessa liitossa

|

SDP:n puoluesihteeriksi valittu Antton Rönnholm on vuorotellut SDP:n avustajaroolien ja erilaisten viestintä- ja vaikuttajatehtävien välillä. Nyt hänen työnantajakseen vaihtuu jälleen SDP.

Rönnholmin työhistoriasta voi tehdä tulkinnan SDP:n keskilinjaa oikeammalle. Hän on työskennellyt jo yli kymmenen vuotta sitten puhemies Paavo Lipposen (sd.) eduskunta-avustajana ja myöhemmin Elinkeinoelämän keskusliitossa. Nyt Rönnholm toimii myös ammattiyhdistysliikkeessä, akavalaisen Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA) puheenjohtajana.

– En ole SAK:n liitossa jäsenenä, mutta kaikki liitot ovat osa palkansaajaliikettä, joka on se työväenliikkeen kolikon toinen puoli. Puolueet ovat arvopuolueita ja ammattiyhdistysliike on työntekijöiden edunvalvoja. Päämäärät voivat olla samat, mutta ne ovat kaksi eri asiaa, Rönnholm sanoo.

SDP saa viestintäosaamista

Rönnholm on viimeksi hoitanut edunvalvontaa Miltton Brusselsin johtavana asiantuntijana. Hän sanoo, että viestinnän merkitys on politiikassa jatkuvasti kasvanut, kun sähköistyminen, reaaliaikaistuminen ja jokaisen mahdollisuus valita kanavansa varsinkin verkossa haastavat poliittisen viestinnän.

– Kilpailemme ihmisten ajasta monessa eri paikassa. Viestinnän on oltava ammattimaista ja osattava valita kanavat, Rönnholm sanoo.

Hänen mukaansa SDP:n viestissä ei ole missään vaiheessa ollut mitään vikaa. Hän kuitenkin jakaa puolueen puheenjohtajavaalissa toiseksi tulleen Timo Harakan ajatuksen, että äärimmäisen nopeasti muuttuvassa maailmassa puolueen täytyy tehdä määrätietoisemmin tulevaisuustyötä.

– Vaikkei kaikkeen ole vastauksia, pitää olla päämääriä, millainen se parempi huominen on.

Rönnholm pohtii, että mikään puolue ei välttämättä ole varautunut siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Se on osittain selitys ihmisten tekemille epärationaalisille poliittisille valinnoille. He turvautuvat ratkaisuihin, jotka eivät kuitenkaan ole kestäviä, Rönnholm sanoo.

Rönnholm voitti puoluesihteerivaalissa toisella kierroksella Palvelualojen ammattiliiton yhteiskuntasuhteiden päällikön Hanna Kuntsin äänin 286-209. Ensimmäisellä kierroksella vaalissa putosivat Demokraatin päätoimittaja Mikko Salmi ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

STT

