Sipilä: Hallitus kävi hyvähenkisen keskustelun kehysriihestä

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on tviitannut hallituksen strategiaistunnon päätteeksi, että kehysriiheen valmistautumisesta on tänään käyty hyvähenkinen keskustelu. Hän kertoo, että ministerit kokoontuvat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti keskustelemaan vielä huomenna.

Hallitus valmistautuu kaksipäiväisessä strategiaistunnossaan huhtikuiseen puoliväliriiheensä valtioneuvoston edustuskartanossa Königstedtissä Vantaalla.

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) kertoo STT:lle, että hallituksella on yhtenäinen näkemys mahdollisen parlamentaarisen liikennetyöryhmän tavoitteista ja reunaehdoista.

Hänen mukaansa parlamentaarisen liikennetyöryhmän valmistelua jatketaan. Asia oli ministerin mukaan lyhyesti esillä strategiakokouksessa.

Julkisuudessa on ollut myös arvioita, että strategiapalaveri olisi kriisikokous, Valtioneuvoston viestintäjohtaja Markku Mantilan mukaanstrategiaistunnossaan poikkeuksellista on ainoastaan istunnon kaksipäiväisyys.

– Istunto haluttiin järjestää ennen eduskuntatyön alkua, jonka takia muutamat ministerit joutuivat perumaan menojaan, Mantila sanoi STT:lle.

Hallitus järjestää strategiaistuntoja normaalisti kahden viikon välein, mutta yleensä istunnot ovat yksipäiväisiä. Maan hallituksen sisällä on kuplinut rapsakasti viime aikoina, vääntöä on ollut liikenneverkkouudistuksesta ja talouspolitiikan suunnasta.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ennakoi, että hallituksen kevään puoliväliriihestä tulee nippu työllisyystoimia, mutta ei uusia säästöjä. Työllisyystilanteen parantumisen takia Vihriälä uskoo, että tulossa voi olla toimia, joilla ihmisiä näkökulmasta riippuen kannustetaan tai patistetaan ottamaan työtä vastaan.

Kannustinloukut ja paikallinen sopiminen pöydällä?

Vihriälä uskoo, että keinovalikoimaa työllisyystoimiin haetaan viime vuotisesta virkamiestyöryhmän paketista, josta nousi silloin iso äläkkä. Vihriälän mukaan pöydällä voivat olla porrastukset ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, kannustinloukut ja paikallisen sopimisen edistäminen yli kilpailukykysopimuksessa sovitun.

Puoliväliriihen anti voikin olla viime syksyn budjettiriihen toisinto – eli tukku erilaisia työllisyystoimia, ei yhtä isoa uudistusta.

– Todella iso asia olisi paikallisen sopimisen edistäminen lainasäädäntöpuolelta, mutta luulen että se on suljettu pois, Vihriälä sanoi.

Vihriälä arvioi, että kehysriihessä huhtikuussa ei tehdä uusia säästöjä, jottei virinnyt talouskasvu ja työllisyyden parantuminen vaarantuisi.

Rinne ihmettelee keskustaministerien erilinjaisuutta

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ihmettelee keskustan ministerien erilinjaisuutta liikennetyöryhmäasiassa.

Rinteen mukaan Sipilä on ollut valmis siihen, että työryhmä lähtisi liikkeelle niin sanotusti puhtaalta pöydältä, mutta Bernerin mukaan työryhmän lähtökohdaksi tulisi hänen johdollaan tehty liikenneverkkoselvitys.

SDP:n on Rinteen mukaan vaikea ottaa kantaa ryhmään osallistumiseen, kun hallituksesta tulee ristiriitaista tietoa työn lähtökohdista.

– On outo tilanne, että minulla on tekstiviestinä pääministerin esitys ja sähköpostina liikenne- ja viestintäministerin esitys, jotka poikkeavat toisistaan olennaisesti, Rinne sanoi STT:lle.

