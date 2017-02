Sipilä vakuuttaa: Uusia leikkauksia ei tarvita

|

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vakuutti linjapuheessaan, että 72 prosentin työllisyysasteeseen on vielä mahdollista päästä. Sipilä piti linjapuheensa keskustan kuntavaaliristeilyllä sunnuntaina. Työllisyysasteen nouseminen tavoitelukuun edellyttää Sipilän mukaan nykyistä nopeampaa talouskasvua ja lisätoimia työllisyyden parantamiseksi.

Näitä keinoja pohditaan maanantaina strategiaistunnossa, jossa on Sipilän mukaan paikalla koko hallitus. Sipilä kuitenkin painotti, että uusia leikkauksia ei ole tulossa.

– Meillä on neljä miljardia sovittu tällä hallituskaudella tehtäviä leikkauksia, ja se on kasassa. Muuta uutta ei päätettyjen lisäksi tarvita, hän sanoi puheen jälkeen toimittajille.

Sipilän mukaan velkaantuminenkin saadaan loppumaan, jos työllisyysaste nousee lähelle 72 prosenttia ja hallitus panee toimeen hallitusohjelman muut suunnitelmat.

Sipilä hankki 40 uutta ehdokasta risteilyn aikana

Sipilä painotti linjapuheessaan, että Suomen kuntoon laittaminen ei tarkoita vain taloutta.

– Suomi ei ole kunnossa ennen kuin eriarvoistumiskehitys on pysäytetty, hän sanoi.

Sipilän mukaan Suomi ei saa jakaantua voittajiin ja häviäjiin. Sipilä sanoi, että eriarvoistumiskehitys on jatkunut jo pitkään, eikä sen pysäyttämiseksi ole löydetty riittäviä keinoja. Hallituksen onkin nyt mietittävä myös sitä, miten eriarvoistuminen voitaisiin estää.

Sipilä lisäsi, että jokainen voi toimia itse eriarvoistumisen pienentämiseksi.

– Käydä puhuttamassa yksinäistä, tehdä henkilökohtaista välittämistyötä. Kuntatasolla teillä kuntapäättäjillä on tässä äärimmäisen tärkeä työ, Sipilä sanoi puheessa.

Sipilä houkutteli koko risteilyn ajan myös uusia kuntavaaliehdokkaita. Hän kehui puheessaan saaneensa risteilyn aikana houkuteltua mukaan noin 40 ehdokasta. Keskusta aloitti syyskuussa ehdokashankintakilpailun, joka päättyi vaaliristeilyyn. Voittajiksi eri sarjoissa selviytyivät Tohmajärvi, Kuusamo, Seinäjoki ja Turku.

STT

