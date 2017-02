Suomen ensimmäinen kestävän kalastuksen MSC-arviointi alkanut

|

Suomen Ammattikalastajaliitto on aloittanut silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-sertifiointiprosessin. Silakka on Suomen merkittävin saalislaji ja sen osuus on yli 90 prosenttia mereltä pyydettävästä vuosittaisesta kokonaissaaliista.

Marine Stewardship Council MSC on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka hallinnoi maailman johtavaa kestävän kalastuksen sertifiointi- ja ympäristömerkintäohjelmaa.

MSC tekee yhteistyötä kalastajien, tutkijoiden, ympäristöjärjestöjen sekä kaupan ja ravintola-alan toimijoiden kanssa edistääkseen vastuullista kalastusta ja kestävästi pyydetyn kalan käyttöä. Silakan ja kilohailin kalastuksen MSC-täysarviointi on ensimmäinen Suomessa ja työn arvioidaan kestävän noin vuoden.

Silakan ja kilohailin MSC-sertifiointi on myös linjassa maa- ja metsätalousministeriön Sininen biotalous -strategian kanssa.

Kemiönsaaren Kasnäsiin valmistui viime vuonna myös kalajauhotehdas, joka pystyy käsittelemään vuodessa noin 30-40 miljoonaa kiloa silakkaa. Näin ollen kalajauhon valtameriltä pyydetty raaka-aine voidaan korvata kotimaisella silakalla.

Kalajauho ja -öljy ovat kalankasvatuksessa käytettävän rehun tärkeimpiä raaka-aineita. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) mukaan kalajauhon valmistukseen käytetään noin 20 prosenttia globaalista kokonaissaaliista.

– Esimerkiksi kalajauhoteollisuuden tärkein laji on ollut Perun anjovis, jonka kanta pienentynyt huimasti johtuen liian tehokkaasta kalastuksesta ja El Niño -ilmiöstä. Siksi onkin tärkeää, että kalankasvatuksessa siirryttäisiin käyttämään kestävistä kalakannoista peräisin olevia lajeja.

– Mahdollinen MSC-sertifikaatti voi tuoda monia hyötyjä Suomen kalataloussektorille, sillä on nähtävissä, että vastuullisen kalankasvatuksen rehutuotannossa aletaan suosia erityisesti sertifioituja lajeja, sanoo MSC:n projektipäällikkö Janne Posti.