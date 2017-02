Talven myrskysäät eivät hidasta Eurooppaan pyrkijöitä

|

Välimereltä pelastettiin viikonloppuna 1 500 pakolaista, kertoi Italian rannikkovartiosto sunnuntaina. Välimereltä on poimittu keskiviikon jälkeen jo 4 500 ihmistä, mikä on harvinaisen suuri määrä talviaikaan, jolloin myrskyt ja kova merenkäynti yleensä vähentävät Eurooppaan meritse pyrkivien määrää.

EU:n kokouksessa Maltalla perjantaina sovittiin, että EU pyrkii suitsimaan Libyasta Italiaan pyrkivien pakolaisten määrää. Yhtenä keinona on Libyan rannikkovartioston kouluttaminen ja varustaminen niin, etteivät ihmissalakuljettajat pääsisi tuomaan ihmisiä Eurooppaan.

Välimereltä on tänä vuonna pelastettu jo liki 8 500 ihmistä.

STT

