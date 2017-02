Tilastot kaunistavat työttömyyslukuja

|

Suomen kansallispuistoihin tehtiin viime vuonna yli 2,8 miljoonaa käyntiä. Metsähallituksen laskurit kertovat määrän kasvaneen seitsemän prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Varsinaissuomalaiset kansallispuistot kasvattivat käyntimääriään vieläkin enemmän. Teijon, Saaristomeren, Kurjenrahkan ja puoliksi Satakunnan puolella sijaitsevan Selkämeren yhteenlaskettu käyntimäärä kasvoi 16 prosenttia edellisvuodesta.

Kansallispuistot ovat suomalaisille merkittävä liikuntapaikka. Luontoliikunta vaikuttaa tutkitusti ihmisten hyvinvointiin. Terveysvaikutusten lisäksi kansallispuistot tuovat alueelle tuloja.

Teijon kansallispuistosta nautti Salossa viime vuonna 84 700 kävijää eli kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta kuusi prosenttia. Kemiönsaaren ja Paraisten kuntien alueella sijaitseva Saaristomeren kansallispuisto kasvattaa suosiotaan Örön imussa. Viime vuonna käyntejä kirjattiin 84 500, mikä oli seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.

Turussa kaupungin kyljessä sijaitseva Kurjenrahkan kansallispuisto on lisännyt suosiotaan kaikkein nopeimmin. Siellä vieraili viime vuonna 65 900 kävijää eli peräti 20 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kansallispuistojen merkitys alueiden talouteen tulee kasvamaan.

Keskimäärin kansallispuistoissa kävijöiden rahankäyttö tuo lähialueelle yli kymmenen euroa jokaista puiston retkeilypalveluihin ja luontokeskuksiin sijoitettua euroa kohti.

Teijon kansallispuisto on vasta alkutaipaleella, joten palvelut puistossa ja sen ympärillä kehittyvät koko ajan. Kävijät tuovat jatkossa entistä enemmän työtä ja toimeentuloa Salon seudulle.

Kansallispuistostatus on kävijöille laadun tae. Metsähallitus jatkaa kansallispuistojen palvelujen ja tunnettuuden kehittämistä yhdessä matkailuyritysten sekä kuntien ja maakuntien kanssa. Teijon lisäksi uusia matkailukäyttöä kehittäviä hankkeita on meneillään Saaristomeren suunnalla.

Saaristo on jo kansainvälisestikin tunnettu matkailukokonaisuus, mutta tehtävää on vielä paljon. Yhteistyöllä tuotteiden ostettavuutta ja saavutettavuutta voidaan kehittää ja luoda laajempia matkailukokonaisuuksia.