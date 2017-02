Trump aikoo perustaa komission tutkimaan vaalivilppiepäilyä

|

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina, että hän aikoo perustaa komission tutkimaan epäilemäänsä massiivista vaalivilppiä presidentinvaaleissa. Komissiota johtaa Trumpin mukaan varapresidentti Mike Pence.

Julkisuuteen ei ole tullut todisteita Trumpin väittämästä äänestysvilpistä. Myöskään presidentti itse tai Valkoinen talo ei ole esittänyt väitteelle todisteita.

Trump kuitenkin listasi jälleen sunnuntaina keinoja, joiden avulla petos on hänen mukaansa voinut tapahtua. Presidentin mukaan marraskuun vaaleissa oli äänestänyt muun muassa ihmisiä, jotka ovat kuolleita. Lisäksi hän sanoo, että osa ihmisistä oli äänestänyt kahdessa eri osavaltiossa. Myös maassa laittomasti olevat olivat presidentin mukaan käyneet vaaliuurnilla.

– Tilanne on erittäin paha. Se on erittäin paha, presidentti sanoi Fox-kanavan haastattelussa.

Trump on jo aiemmin sanonut, että haluaa selvityksen asiasta. Hän on aiemmin myös arvioinut, että laittomat äänet nostivat demokraattien Hillary Clintonin osuuden kaikista annetuista äänistä hänen ääniosuuttaan suuremmaksi. Clinton sai vaaleissa noin 2,9 miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump.

Useat demokraatit ovat huomauttaneet, ettei asiasta ole mitään todisteita. Demokraattisenaattori Bernie Sanders on luonnehtinut Trumpin syytöstä ”harhaiseksi”.

Myös muun muassa Trumpin oma asianajaja on aiemmin sanonut, ettei vaalivilpistä ole todisteita.

STT

