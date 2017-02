Trump Iranista: Kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä

|

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump korosti torstaina, ettei sulje pois mitään vaihtoehtoja vastauksena Iranin tekemään ohjuskokeeseen. Koe on kiristänyt maiden välejä, ja myös uusien pakotteiden mahdollisuutta on väläytetty.

Kun toimittaja kysyi Trumpilta ovatko sotilaalliset toimet poissa laskuista, tämä vastasi, että mikään ei ole poissa laskuista.

Iran vahvisti keskiviikkona tehneensä ballistisen ohjuskokeen, joka ei sen mukaan riko ydinsopimusta vastaan.

Trump tviittasi torstaina, että Iran on nyt saanut virallisen varoituksen kokeensa takia. Hän sanoi myös, että Iranin pitäisi olla kiitollinen ”surkeasta” sopimuksesta, jonka Yhdysvallat sen kanssa teki. Trump on suhtautunut erittäin kriittisesti ydinsopimukseen.

Iran on sivuuttanut Yhdysvaltojen varoitukset provokaationa.

Puolusti uskonnonvapautta

Trump puolusti uskonnon asemaa ja uskomisen vapautta puheessaan kansallisella rukousaamiaisella. Trumpin mukaan terrorismi on suurin uhka uskonnonvapaudelle maailmalla ja uskonnon nimissä tehdään paljon julmuuksia. Siksi ”päitä katkova” Isis-järjestö tuhotaan, Trump lupasi.

Trump sanoi haluavansa varmistaa, että Yhdysvaltoihin muualta tulevat kunnioittavat periaatetta uskonnon vapaasta harjoittamisesta.

Uskontoteeman ohella Trumpin puhe oli sekoitus kevyttä vitsailua ja poliittisia linjauksia. Presidentti muun muassa pohti, pitäisikö rukoilla Trumpilta Arnold Schwarzeneggerin isännöimäksi siirtyneen Diili-ohjelman surkeiden katsojalukujen paranemisen puolesta.

Monet kuulijat ehkä yllätti puheen kohta, jossa Trump vakuutti tietävänsä, ettei materiaalinen vauraus tuo onnea vaan henkiset asiat ja perhe.

Kansallista rukousaamiaista Trump ylisti hienoksi perinteeksi.

– On kunnia olla täällä. Toivottavasti olen täällä vielä seitsemän kertaa, Trump lohkaisi viitaten haluunsa olla presidenttinä enimmäismäärän eli kaksi peräkkäistä nelivuotiskautta.

Vuotuiselle rukousaamiaiselle osallistuu noin 2 800 ihmistä. Kansainvälisiä kutsuvieraita on reilut 500, tällä kertaa muun muassa Jordanian kuningas Abdullah.

Suomesta rukousaamiaiselle osallistuvat ulkoministeri Timo Soini (ps.), perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari ja kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen.

Laukkanen arvioi STT:lle, että presidentti piti kansallisella rukousaamiaisella puheen, jossa oli edeltäjien puheisiin verrattuna vähemmän uskonnollista sisältöä.

Laukkasen mukaan Trumpista näkyi, että kuten edeltäjänsä, hänkin jännitti esiintymistään. Trump kertoi äidistään ja tämän antamasta kristillisestä kasvatuksesta, mutta ei omasta uskostaan.

– Puhe oli hyvin nationalistinen ja patrioottinen, Laukkanen kertoi.

Aiemmat presidentit ovat tavanneet nostaa esille itselleen tärkeitä kohtia Raamatusta, mutta Trump ei tehnyt näin. Laukkanen arveli, että tästä puolesta kuullaan enemmän tulevien vuosien puheissa.

Trump puhui muun muassa armeijasta ja toisti vaalilupauksiaan, kuten sen, että kouluihin palautetaan oikeus tunnustaa uskontoa ja järjestää rukouspiirejä.

Laukkanen on osallistunut Washingtonissa järjestettävään kansalliseen rukousaamiaiseen jo parikymmentä kertaa ja neljän presidentin aikana.

Trump uhkasi puuttua kalifornialaisyliopiston rahoitukseen

Presidentti Trump on uhannut vetää pois liittovaltion rahoituksen kalifornialaisyliopistolta, joka kielsi äärikonservatiivisen Breitbart-uutissivuston päätoimittajan esiintymisen.

Trump kysyi suoraan Twitterissä, tarvitseeko rahat vetää pois yliopistolta. Hän ehdottaa rahahanojen sulkemista, jos yliopisto rajoittaa sananvapautta ja harjoittaa väkivaltaa niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat eri mieltä.

Keskiviikkona Berkeleyn yliopisto perui Breitbartin päätoimittajan Milo Yiannopoulosin esiintymisen, kun tuhannet opiskelijat olivat osoittivat mieltään esiintymistä vastaan. Mielenosoitukset äityivät väkivaltaisiksi. Yliopiston alueella mielenosoittajat rikkoivat ikkunoita, sytyttivät puisia kuormalavoja palamaan sekä heittelivät ilotulitteita. Mellakkapoliisi vastasi tähän kyynelkaasulla.

Trumpin neuvonantaja Steve Bannon tunnettiin ennen nykypestiään Breitbart News -sivuston johtajana.

https://twitter.com/realDonaldTrump

STT

Kuvat: