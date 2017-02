Trump kritisoi rajusti maahantulokieltonsa jäädyttämistä

|

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kärsi lauantaina nolon takaiskun, kun liittovaltion tuomari James Robart jäädytti presidentin seitsemän muslimimaan kansalaisille määräämän maahantulokiellon. Rajavalvontaviranomaiset vahvistivat myöhemmin, että ne henkilöt, joilla on maahantuloon oikeuttava viisumi, voivat nyt tulla maahan.

Myös Finnair vahvisti illalla STT:lle saaneensa Yhdysvaltojen viranomaisilta vahvistuksen, että yhtiö voi jälleen ottaa kieltolistalla olevien maiden kansalaisia lennoilleen Yhdysvaltoihin.

Trump ei suhtautunut asiaan kevyesti, vaan hyökkäsi rajusti jäädytyksen määrännyttä tuomaria vastaan.

– Tämän niin sanotun tuomarin päätös, joka vie lainvalvonnan pois maastamme, on naurettava ja se kumotaan, Trump uhosi Twitterissä.

Trumpin mukaan luvassa on suuria vaikeuksia, jos Yhdysvallat ei enää voi päättää, ketkä voivat ja ketkä eivät voi tulla maahan. Presidentti sanoi myös, että jotkin Lähi-idän maista ovat kannattaneet hänen määräämäänsä maahantulokieltoa. Trumpin mukaan tämä johtuu siitä, että ”ne tietävät tiettyjen ihmisten maahanpääsyn tuovan vain kuolemaa ja tuhoa”.

”Ennenkuulumaton kommentti”

Yhdysvaltain sisäisestä turvallisuudesta vastaava virasto ilmoitti, että oikeusministeriö tulee vetoamaan oikeudessa kiellon palauttamisen puolesta ”heti kun se on mahdollista”.

Jäädytyspäätös tehtiin sen jälkeen, kun Washingtonin osavaltion syyttäjänlaitoksen johtaja Bob Ferguson valitti maahantulokielloista. Hän vetosi muun muassa siihen, että ne rikkovat maahanmuuttajien perustuslaillisia oikeuksia ja kohdistuvat erityisesti muslimeihin.

Trumpin kovasanainen kritiikki tuomaria kohtaan on ennenkuulumatonta. Presidentit ovat aikaisemminkin kritisoineet oikeuden päätöksiä, mutta eivät yksittäisiä tuomareita.

– Tällaista ei ole tapahtunut ainakaan puoleentoista vuosisataan, sanoi Harvardin yliopiston lakitieteen professori Laurence Tribe.

Samaan aikaan Trumpin suosioluvut ovat painuneet alemmas kuin yhdelläkään uudella presidentillä vastaavassa ajassa.

STT

