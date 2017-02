Trump: Maahantulokiellon kumoava päätös naurettava

|

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut kovasanaisesti liittovaltion tuomarin päätöstä jäädyttää seitsemän muslimimaan kansalaisille määrätyt maahantulokiellot.

– Tämän niin sanotun tuomarin päätös, joka vie lainvalvonnan pois maastamme, on naurettava ja se kumotaan, Trump uhosi Twitterissä.

Trumpin mukaan luvassa on suuria vaikeuksia, jos Yhdysvallat ei enää voi päättää, ketkä voivat ja ketkä eivät voi tulla maahan. Presidentti sanoi myös, että jotkin Lähi-idän maista ovat kannattaneet hänen määräämäänsä maahantulokieltoa. Trumpin mukaan tämä johtuu siitä, että ”ne tietävät tiettyjen ihmisten maahanpääsyn tuovan vain kuolemaa ja tuhoa”.

Päätös tehtiin sen jälkeen, kun Washingtonin osavaltion syyttäjänlaitoksen johtaja Bob Ferguson valitti maahantulokielloista. Hän vetosi muun muassa siihen, että ne rikkovat maahanmuuttajien perustuslaillisia oikeuksia ja kohdistuvat erityisesti muslimeihin.

Vääntö maahantulokielloista jatkuu

Liittovaltion tuomarin päätös on väliaikaisesti jäädyttänyt Trumpin asettamat maahantulokiellot seitsemän muslimimaan kansalaisille.

Kyseessä on toistaiseksi ankarin kolaus Trumpin hallinnon ajamille väliaikaisille maahantulokielloille Libyasta, Syyriasta, Somaliasta, Jemenistä, Sudanista, Iranista ja Irakista.

Washingtonin osavaltiossa Seattlessa toimivan tuomari James Robartin päätös on voimassa heti koko Yhdysvalloissa.

– Kukaan ei ole lain yläpuolella, ei edes presidentti, Ferguson sanoi päätöksestä.

Washingtonin ohella monissa muissa osavaltioissa liittovaltion tuomarit ovat linjanneet Trumpin maahantulokieltoja vastaan, mutta seattlelaistuomarin päätös on näistä toistaiseksi laajamittaisin.

Washingtonin kuvernööri Jay Inslee kutsui päätöstä suureksi voitoksi, mutta totesi samalla, etteivät ponnistelut maahantulokieltojen kumoamiseksi ole vielä ohi.

Ensin Valkoinen talo kutsui maahantulokiellot väliaikaisesti jäädyttänyttä tuomaripäätöstä pöyristyttäväksi. Myöhemmin Valkoinen talo julkaisi toisen, muuten samanlaisen lausunnon, josta oli poistettu sana ”pöyristyttävä”.

Lentoyhtiöille lupa palata normaaliin

Yhdysvaltalaismedian mukaan maan rajavartiolaitos on sanonut amerikkalaisille lentoyhtiöille, että ne voivat taas alkaa kuljettaa matkustajia, joihin matkustuskiellot ovat vaikuttaneet. Lentoyhtiöiden odotetaan tiedottavan asiakkaitaan muutoksesta pian.

Samaan aikaan vallitsee yhä epätietoisuus siitä, miten Yhdysvaltain rajavartiolaitoksen linjaus vaikuttaa niihin matkustajiin, jotka ovat jumissa ulkomailla.

Yhdysvallat on perunut 60 000 viisumia sen jälkeen kun presidentti Trump viikko sitten määräsi seitsemän muslimimaan kansalaisille maahantulokiellon.

Finnair kertoi illansuussa saaneensa Yhdysvaltojen viranomaisilta vahvistuksen, että Yhdysvaltojen maahantulorajoitukset on jäädytetty. Se tarkoittaa, että Finnair voi jälleen ottaa kieltolistalla olevien maiden kansalaisia lennoilleen Yhdysvaltoihin.

Lontoossa osoitetaan mieltä

Tuhannet ihmiset ovat kokoontuneet Lontoossa Yhdysvaltain suurlähetystön eteen osoittamaan mieltään Yhdysvaltain maahantulokieltoa vastaan.

Guardianin mukaan mielenosoittajat vaativat myös Britannian pääministeriä Theresa Mayta lopettamaan Trumpin hallinnon myötäilemisen. Yhdysvaltain suurlähetystöltä mielenosoituskulkue marssii Britannian pääministerin virka-asunnolle.

