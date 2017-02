Trump matkustaa keväällä Italiaan G7-kokoukseen

|

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump matkustaa toukokuussa Italiaan G7-maiden kokoukseen, kertoo Valkoinen talo. Asiasta tiedotettiin sen jälkeen, kun Trump oli käynyt puhelinkeskustelun Italian pääministerin Paolo Gentilonin kanssa.

Puhelun aikana Trump korosti Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain sitoutumista sotilasliitto Natoon sekä kaikkien Nato-maiden osallistumista sotilasliiton kuluihin.

G7-vierailu voi olla Trumpin ensimmäinen vierailu Eurooppaan presidenttinä.

Trump on aiheuttanut Euroopassa huolta aiemmilla kommenteilla, joiden on tulkittu voivan ennakoida Yhdysvaltain Nato-sitoutumisen heikentymistä.

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence matkustaa myöhemmin tässä kuussa turvallisuuskonferensseihin Saksaan ja Belgiaan. Vierailujen on tarkoitus hälventää Nato-hermostusta.

