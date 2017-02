Trump Twitterissä: Iran leikkii tulella

|

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jatkanut tiukkoja kommenttejaan Irania vastaan. Trump varoittaa Twitter-viestissään, että Iran ”leikkii tulella”.

Trumpin mukaan iranilaiset eivät arvosta sitä, kuinka kiltti presidentti Barack Obama oli heitä kohtaan. Minä en ole, Trump päättää viestinsä.

Trump hyökkäsi Irania vastaan Twitter-viesteissään myös eilen.

CNN: Yhdysvallat suunnittelee lisäpakotteita

Uutiskanava CNN kertoi aiemmin, että sen lähteiden mukaan Yhdysvaltojen odotetaan asettavan lisää pakotteita Iranille.

Lisäpakotteet olisivat vastaus Iranin tekemään ohjuskokeeseen. Pakotteiden kerrotaan olevan verrattavissa toimiin, joita entinen presidentti Barack Obama teki Iranin tehtyä edellisen ohjuskokeensa.

Presidentti Trumpille eilen osoitetussa kirjeessä joukko senaattoreita sanoi, että Iranin johtajien täytyy tuntea riittävää painetta lopettaakseen epävakautta aiheuttavat toimet kuten terroristiryhmien tukeminen ja ballististen ohjusten testaaminen.

Kirjeessä myös sanotaan, että täysi toimeenpano olemassa oleville pakotteille ja lisäpakotteiden asettaminen Iranille olisi välttämätöntä.

Huoli ydinsopimuksen tulevaisuudesta

Trump sanoi eilen, ettei hän sulje pois mitään vaihtoehtoja vastauksena ohjuskokeeseen. Trump kommentoi asiaa, kun häneltä kysyttiin, ovatko sotilaalliset toimet poissa laskuista.

Iran on vahvistanut tehneensä ballistisen ohjuskokeen, joka ei sen mukaan riko ydinsopimusta. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael Flynn tuomitsi kokeen keskiviikkona ja julisti Yhdysvaltojen antavan Iranille virallisen varoituksen. Flynn ei tuolloin sanonut, ryhtyykö Yhdysvallat suullisen varoituksen lisäksi muihin toimiin. Kolme korkean tason hallintoviranomaista kertoi CNN:lle, että asiasta päättämisessä ollaan vielä alkuvaiheessa.

– Harkitsemme monenlaisia vaihtoehtoja, viranomaiset sanoivat.

Yhdysvaltain ja Iranin välien kiristyessä esiin on noussut huolia Iranin ydinsopimuksen tulevaisuudesta. Trump on muutoinkin arvostellut kiivaasti ydinsopimusta, jonka Iran ja ulkovallat solmivat hänen edeltäjänsä Barack Obaman aikana. Korkean tason hallintoviranomaiset ovat kuitenkin antaneet ymmärtää, että Trump kunnioittaisi sopimusta ainakin toistaiseksi.

Kansainvälisten suhteiden professori Nasser Hadian Teheranin yliopistosta sanoo CNN:lle, että on epätodennäköistä, että Trumpin hallinto heittäisi sopimuksen menemään. Hadianin mukaan on kuitenkin mahdollista, että Yhdysvallat asettaa uusia pakotteita Iranille.

https://twitter.com/realdonaldtrump

http://edition.cnn.com/2017/02/02/politics/us-planning-additional-sanctions-on-iran/index.html

STT

Kuvat: