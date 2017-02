Trumpin asettamat maahantulokiellot väliaikaisesti jäihin tuomaripäätöksellä

|

Yhdysvalloissa liittovaltion tuomarin päätös on väliaikaisesti jäädyttänyt presidentti Donald Trumpin asettamat maahantulokiellot seitsemän muslimimaan kansalaisille.

Kyseessä on toistaiseksi ankarin kolaus Trumpin hallinnon ajamille väliaikaisille maahantulokielloille Libyasta, Syyriasta, Somaliasta, Jemenistä, Sudanista, Iranista ja Irakista.

Washingtonin osavaltiossa Seattlessa toimivan tuomari James Robartin päätös on voimassa heti koko Yhdysvalloissa.

– Kukaan ei ole lain yläpuolella, ei edes presidentti, sanoi Washingtonin osavaltion syyttäjänlaitoksen johtaja Bob Ferguson päätöksestä.

Päätös tehtiin sen jälkeen, kun Ferguson valitti maahantulokielloista vedoten muun muassa siihen, että ne rikkovat maahanmuuttajien perustuslaillisia oikeuksia ja kohdistuvat erityisesti muslimeihin.

Washingtonin ohella monissa muissa osavaltioissa liittovaltion tuomarit ovat linjanneet Trumpin maahantulokieltoja vastaan, mutta seattlelaistuomarin päätös on näistä toistaiseksi laajamittaisin.

Washingtonin kuvernööri Jay Inslee kutsui päätöstä suureksi voitoksi, mutta totesi samalla, etteivät ponnistelut maahantulokieltojen kumoamiseksi ole vielä ohi.

Yhdysvallat on perunut 60 000 viisumia sen jälkeen kun presidentti Trump viikko sitten määräsi seitsemän muslimimaan kansalaisille maahantulokiellon.

Valkoinen talo: Kieltoja aiotaan puolustaa

Valkoisen talon julkaisemassa tiedotteessa todetaan, että Trumpin hallinto aikoo puolustaa lailliseksi ja oikeutetuiksi katsomiaan maahantulokieltoja. Lausunnon mukaan maahantulokiellot on tarkoitettu suojaamaan Yhdysvaltoja.

Lehdistösihteerin lausunto julkaistiin muun muassa Valkoisen talon Facebook-sivuilla.

Ensin Valkoinen talo kutsui maahantulokiellot väliaikaisesti jäädyttänyttä tuomaripäätöstä pöyristyttäväksi. Myöhemmin Valkoinen talo julkaisi toisen, muuten samanlaisen lausunnon, josta oli poistettu sana ”pöyristyttävä”.

https://www.facebook.com/WhiteHouse/posts/1213736462047418

STT

Kuvat: