Trumpin puheet Putinista jälleen tapetilla – ”Meilläkin on paljon tappajia”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui jälleen sunnuntaina televisiohaastattelussa Venäjän presidentistä Vladimir Putinista tavalla, joka sai aikaan kohun.

– Kunnioitan todellakin häntä. No, minä kunnioitan aika monia ihmisiä, mutta se ei tarkoita sitä, että tulisin kaikkien heidän kanssaan toimeen, Trump sanoi Fox-kanavan haastattelussa.

Kun Foxin Bill O’Reilly sanoi Trumpille, että ”Putin on tappaja”, kanta ei muuttunut miksikään.

– Tappajia riittää. Meilläkin on paljon tappajia. Luuletteko että meidän maamme on niin viaton, Trump sanoi.

Trumpin puheet herättivät voimakasta arvostelua. Senaatin johtaja Mitch McConnell piti vertausta Yhdysvaltoihin täysin sopimattomana, ja Yhdysvaltain entinen Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaul sanoi Trumpin puheita ”kuvottaviksi”.

Tuomioistuin hylkäsi Trumpin vaatimuksen palauttaa maahantulokielto

Yhdysvalloissa valitustuomioistuin on hylännyt Trumpin hallinnon vaatimuksen palauttaa maahantulokielto.

Tuomaripäätös jäädytti Trumpin asettaman maahantulokiellon perjantaina. Valkoinen talo kuitenkin vaati maahantulokiellon välitöntä palauttamista voimaan.

Maahantulokielto koski seitsemän muslimienemmistöisen valtion kansalaisia. Sitä on arvosteltu perustuslain vastaiseksi ja syrjiväksi.

STT

